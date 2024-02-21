В Кемерове ищут подрядчиков, которые построят три дороги в Ленинском районе

В Кемерове ищут подрядчика, который построит три новые дороги в Ленинском районе города. Победители аукциона должны будут всё сделать уже в этом году.
«Территория Ленинского района активно застраивается. Новые дороги необходимы для удобного заезда в перспективные микрорайоны», — объяснили актуальность строительства сотрудники мэрии.
Так, один из участков — это продолжение ул. Марковцева от бульвара Строителей до ул. Волгоградской. Дорога протяжённостью в почти один километр будет четырёхполосной. Начальная максимальная цена контракта — 423 млн рублей.
Второй участок — боковой двухполосный проезд ул. Марковцева от пр. Комсомольского до пр. Ленинградского протяжённостью 390 метров (цена 85 млн рублей).
Третий двухполосный участок чуть больше 500 метров расположится на пр. Ленинградском от ул. Марковцева и пройдёт между микрорайонами № 72 и 72А. Цена контракта составляет 199 млн рублей.
В этом году на Южном продлят и улицу Дружбы, а также планируется масштабный ремонт дорог в Кировском районе.