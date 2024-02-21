Участникам СВО помогают осваивать новые профессии в Хабаровском крае

В Хабаровском крае участники СВО получают бесплатное обучение новым профессиям. В прошлом году их внесли в программу «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
Руководитель Хабаровского филиала фонда «Защитники Отечества» Алена Чаплыгина сказала, что в регионе предоставляется всеобъемлющая поддержка участникам специальной военной операции. Бойцы СВО и их семьи могут обратиться за помощью в любом вопросе: начиная от бытовой поддержки и заканчивая оформлением статуса ветерана боевых действий, назначением выплат и профессиональной переподготовкой. Работу в этом направлении осуществляет фонд «Защитники Отечества».
— Жители могут получить консультацию о поддержке в сфере занятости, включая возможности профессионального обучения. Владимир Путин подчеркивает важность всесторонней поддержки участников СВО и их семей. Мы готовы оказывать помощь в вопросах трудоустройства, — сказала начальник отдела по работе с социально незащищенными категориями граждан комитета по труду и занятости правительства края Елена Охотник.
В прошлом году в регионе ветераны боевых действий получили обучение по программе «Бизнес-планирование». Один из них, Алексей Фурсов. После того как он ушел с военной службы, прошел курсы в местном колледже. По окончании обучения ему предложили работу старшего администратора в компании «Ф. А. ЛОГИСТИК». Другие ветераны боевых действий также получили новые профессии благодаря программе переобучения.
В этом году нацпроект продолжает свою реализацию.