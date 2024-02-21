Участникам СВО помогают осваивать новые профессии в Хабаровском крае

В прошлом году в регионе ветераны боевых действий получили обучение по программе «Бизнес-планирование». Один из них, Алексей Фурсов. После того как он ушел с военной службы, прошел курсы в местном колледже. По окончании обучения ему предложили работу старшего администратора в компании «Ф. А. ЛОГИСТИК». Другие ветераны боевых действий также получили новые профессии благодаря программе переобучения.