Сергей Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

Волонтерскому движению, которое объединяет ресурсный центр «Мосволонтер», исполнилось 10 лет. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.
«Помогать нуждающимся детям и пожилым, участвовать в поисках потерявшихся людей, заботиться о животных в приютах, включаться в проведение общественных и спортивных мероприятий — естественная потребность многих людей. Чтобы помочь найти применение этой огромной энергии добра, в 2014 году мы создали специальный ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения “Мосволонтер”», — отметил мэр Москвы.
Все началось с Олимпиады
Старт развитию добровольческого сообщества в столице дала легендарная сочинская Олимпиада, сделавшая очень популярным спортивное волонтерство. Сегодня в активе «Мосволонтера» уже 12 разных направлений — событийное, социальное, культурное, экологическое, патриотическое, спортивное, инклюзивное, корпоративное, в сфере охраны здоровья и общественной безопасности, а также медиа- и зооволонтерство.
«10 лет истории московского волонтерства — это грандиозные майские шествия Бессмертного полка, чемпионат мира по футболу 2018 года, сотни крупнейших спортивных состязаний, форумов и выставок, включая и грандиозную выставку “Россия”, проходящую в наши дни на ВДНХ. Часом икс для волонтерского движения стала пандемия. И здесь неравнодушные москвичи показали себя с самой лучшей стороны. Добровольцы выполнили свыше 150 тысяч заявок по доставке продуктов и лекарств. Волонтеры-медики самоотверженно помогали врачам в больницах. И конечно, волонтеры не остались в стороне с началом специальной военной операции — сегодня более 14,4 тысячи добровольцев помогают жителям новых регионов страны, участниками СВО, собирают и отправляют гуманитарную помощь и подарки в Донецкую и Луганскую народные республики, в Херсонскую и Запорожскую области», — подчеркнул Сергей Собянин.
За два года московские волонтеры собрали более 3,7 миллиона различных вещей и отправили нуждающимся более 1,3 тысячи тонн жизненно важных грузов.
В этом году волонтерам предстоит новая ответственная задача — помощь в организации международных Игр будущего. Отбор и подготовка добровольных помощников на соревнования длилась целый год.
Добру можно научиться и научить
С 2022-го в Москве открываются волонтерские центры «Доброе место», предназначенные для живого общения и обмена опытом всех, кто хочет помогать. Сейчас в разных округах работает шесть таких центров, за последний год их посещаемость выросла в 2,5 раза.
Созданы специальные программы по развитию компетенций и навыков волонтеров. Их слушателями стали уже более 80 тысяч человек.
Базовые знания о волонтерстве москвичи изучают на курсе «Включайся!». А курс «Обучай», напротив, рассчитан на тех, кто чувствует в себе потенциал делиться своими знаниями с другими. Параллельно работает восемь онлайн-программ по основам добровольчества, социальному проектированию и различным направлениям волонтерской деятельности.
«Волонтеры Москвы — это огромная культура и философия добрых дел, объединяющая более 1,22 миллиона человек — каждого 10-го жителя города! От всей души поздравляю вас с первым юбилеем вашего дома — центра “Мосволонтер”. Вы дарите москвичам свою поддержку, энергию, участие. Ваш вклад в развитие города переоценить просто невозможно. Вместе с вами нам любое дело по плечу!» — заключил мэр Москвы. Доброе сердце столицы.
Врач, волонтер и автор социальных проектов Загир Агамов помогает горожанам уже почти 20 лет. Во время пандемии он в числе первых вступил в ряды добровольцев для борьбы с болезнью. В 2021 году Загир вместе с коллегами инициировал проект «Спаси ближнего», направленный на обучение москвичей оказанию первой помощи пострадавшим, и стал победителем в конкурсе волонтерских инициатив «Доброволец Москвы — 2021». Эту инициативу он расширил до проекта «Медицинский лекторий», в рамках которого более 60 врачей регулярно читают лекции москвичам по профилактике и лечению заболеваний. В этих мероприятиях приняли участие более четырех тысяч жителей. В 2022 году проект стал финалистом конкурса «Доброе сердце столицы».
Сейчас вместе с коллегами Загир Агамов развивает социальный проект «Доступное зрение», в рамках которого бесплатно и на льготных условиях обеспечиваются очками инвалиды, пенсионеры и члены семей участников специальной военной операции. Очки получили уже более 200 человек. Проект стал победителем конкурса «Доброе сердце столицы» в 2023 году в номинации «Добрая идея» в возрастной категории от 18 лет.
В свои инициативы Загиру удалось привлечь более 100 волонтеров-врачей. Главным успехом он считает то, что такие программы востребованы и помогают огромному количеству людей повысить качество жизни, а многим даже спасти жизнь.
Волонтерами становятся и школьники, и учителя
Школьный вожатый и учитель добрых дел Никита Федоров стал добровольным помощником еще будучи школьником и не расстается с волонтерством уже более пяти лет. Много времени он уделяет патриотическому волонтерству и таким акциям, как «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». Помогает на Московском урбанистическом форуме, а также участвовал в открытии «Аллеи добра» в парке «Зарядье».
После окончания школы, где Никита еще во время учебы создал волонтерский центр «Шанс», его пригласили стать старшим вожатым, чтобы быть наставником для подрастающего поколения.
Учитель Андрей Измайлов в волонтерском движении уже более семи лет. Его любимое направление — патриотическое, а самым душевным мероприятием уже несколько лет является акция «Линия памяти». Каждый год Андрей Измайлов специально берет именно ночную смену. По его словам, как раз волонтеры на патриотических акциях помогают горожанам проникнуться атмосферой, узнать об истории, прочувствовать момент и его ценность, чтобы затем поделиться со своими близкими. Учитель считает, что ежегодно с развитием волонтерства все больше горожан получают возможность самореализоваться и проявить свои нравственные качества.
«Мосволонтер» объединяет единомышленников
Олег Дьяченко стоял у истоков добровольческого движения в столице. Волонтерский опыт Паралимпийских игр помог ему в развитии спортивного направления. К команде «Мосволонтер» Олег присоединился летом 2014 года, привлекал добровольцев на городские мероприятия. Позже он возглавил программу «Городские волонтеры» чемпионата мира по футболу ФИФА-2018.
Во время пандемии в 2020 году Олег помогал ветеранам Великой Отечественной войны и пенсионерам, которые не могли выйти из дома. Сегодня он приобщает к волонтерской деятельности своего сына и участвует с ним в экологических акциях. Кроме этого, Олег Дьяченко помогает студентам и выпускникам своего университета в профессиональной самореализации.
Волонтерский опыт Ирины Пастернак превышает 25 лет. В конце 1990-х она увлеклась исторической реконструкцией, а в 2012 году организовала военно-патриотический праздник в честь 200-летней годовщины Бородинской битвы. Жители нескольких районов стали зрителями красочного представления с интерактивными площадками, самоварами, марширующими воинами, пушками и лошадьми.
В поиске единомышленников Ирина познакомилась с деятельностью «Мосволонтера» и оформила ребятам из молодежного клуба, которым тогда руководила, личные книжки волонтера. В 2017 году, когда готовился к открытию парк «Зарядье», Ирина стала координатором на мероприятии. После этого присоединилась к команде ресурсного центра уже в качестве сотрудника. За шесть лет она организовала волонтерские корпуса более чем для 500 масштабных городских событий. Она же собрала уникальную команду волонтеров, которые сегодня помогают на выставке-форуме «Россия».