Сергей Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

«10 лет истории московского волонтерства — это грандиозные майские шествия Бессмертного полка, чемпионат мира по футболу 2018 года, сотни крупнейших спортивных состязаний, форумов и выставок, включая и грандиозную выставку “Россия”, проходящую в наши дни на ВДНХ. Часом икс для волонтерского движения стала пандемия. И здесь неравнодушные москвичи показали себя с самой лучшей стороны. Добровольцы выполнили свыше 150 тысяч заявок по доставке продуктов и лекарств. Волонтеры-медики самоотверженно помогали врачам в больницах. И конечно, волонтеры не остались в стороне с началом специальной военной операции — сегодня более 14,4 тысячи добровольцев помогают жителям новых регионов страны, участниками СВО, собирают и отправляют гуманитарную помощь и подарки в Донецкую и Луганскую народные республики, в Херсонскую и Запорожскую области», — подчеркнул Сергей Собянин.