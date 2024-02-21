Медицина в районах Хабаровского края выходит на качественно новый уровень

Выступление президента России Владимира Владимировича Путина на Форуме будущих технологий, который был посвящен передовым разработкам в сфере медицины, стало знаковым для этой сферы. Большое внимание в своей речи глава государства уделил тем специалистам, которые трудятся в сельской местности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Волевым решением Владимир Владимирович Путин увеличил финансирование медицинского персонала, отметив, что с марта 2024 года будут выровнены тарифы на оказание медицинской помощи в городах и в сельской местности.
Таким образом, специалисты будут получать повышенную заработную плату, а ФАПы, амбулатории и другие небольшие медучреждения — дополнительное финансирование.
Как отметила главный врач Князе-Волконской районной больницы Татьяна Ларионова, это решение президента поможет решить проблему нехватки медицинского персонала в сельской местности, а также поспособствует повышению престижа профессии земского врача.
— Конечно, в районных больницах часто наблюдается дефицит специалистов, особенно узких. Таких, как окулист, лор, эндокринолог. И молодых людей, которые только окончили медицинский институт, можно понять. Зачем им идти в районную больницу, если в городской или частной зарплаты больше? Сейчас, благодаря решению президента о выравнивании условий труда, проблема должна решиться, — отметила Татьяна Ларионова. Глава государства в своем выступлении также говорит сразу о нескольких прорывных достижениях российской медицины. Например, онковакцина позволит сделать огромный шаг вперёд в вопросе профилактике заболевания. Ещё один пример — в 2023 году было зарегистрировано более 500 препаратов. И все они разработаны российскими учёными. Всё это в очередной раз доказывает: Россия не зависит от западных санкций.
— Российская медицина идет вперед уверенными шагами. В наши больницы никогда не прекращались поставки дорогостоящего оборудования, которое закупается с помощью президентских нацпроектов. Поступают ангиографы, рентген-аппараты, приборы для проведения МРТ. Наши больницы пополняются современной техникой, которая сейчас используется в ведущих клиниках России. Та же ситуация и с лекарствами. Дефицита медикаментов по отдельным международным наименованиям в нашей стране, в Хабаровском крае, сейчас нет, — подчеркнула Татьяна Ларионова. Отметим, только в 2023 году в Хабаровском крае благодаря вниманию президента построены четыре ФАПа в селах Фёдоровка, Восход, Марусино, Пушкино. В октябре 2023 года строители сдали инфекционный корпус на 130 коек «Детской краевой клинической больницы» в Хабаровске.
По нацпроекту «Здравоохранение» в этом году должны сдать противотуберкулезный диспансер в Хабаровске, детский больничный комплекс в Комсомольске-на-Амуре, Николаевскую-на-Амуре центральную районную больницу.
— Уверена, что после решений Владимира Владимировича Путина в эти медучреждения очень быстро найдется необходимый персонал! — подытожила Татьяна Ларионова.