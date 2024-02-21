Медицина в районах Хабаровского края выходит на качественно новый уровень

— Конечно, в районных больницах часто наблюдается дефицит специалистов, особенно узких. Таких, как окулист, лор, эндокринолог. И молодых людей, которые только окончили медицинский институт, можно понять. Зачем им идти в районную больницу, если в городской или частной зарплаты больше? Сейчас, благодаря решению президента о выравнивании условий труда, проблема должна решиться, — отметила Татьяна Ларионова. Глава государства в своем выступлении также говорит сразу о нескольких прорывных достижениях российской медицины. Например, онковакцина позволит сделать огромный шаг вперёд в вопросе профилактике заболевания. Ещё один пример — в 2023 году было зарегистрировано более 500 препаратов. И все они разработаны российскими учёными. Всё это в очередной раз доказывает: Россия не зависит от западных санкций.