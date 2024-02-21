Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Медицина в районах Хабаровского края выходит на качественно новый уровень

Президент России принял ряд серьёзных решений по дополнительному финансированию системы здравоохранения.

Выступление президента России Владимира Владимировича Путина на Форуме будущих технологий, который был посвящен передовым разработкам в сфере медицины, стало знаковым для этой сферы. Большое внимание в своей речи глава государства уделил тем специалистам, которые трудятся в сельской местности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Волевым решением Владимир Владимирович Путин увеличил финансирование медицинского персонала, отметив, что с марта 2024 года будут выровнены тарифы на оказание медицинской помощи в городах и в сельской местности.

Таким образом, специалисты будут получать повышенную заработную плату, а ФАПы, амбулатории и другие небольшие медучреждения — дополнительное финансирование.

Как отметила главный врач Князе-Волконской районной больницы Татьяна Ларионова, это решение президента поможет решить проблему нехватки медицинского персонала в сельской местности, а также поспособствует повышению престижа профессии земского врача.

— Конечно, в районных больницах часто наблюдается дефицит специалистов, особенно узких. Таких, как окулист, лор, эндокринолог. И молодых людей, которые только окончили медицинский институт, можно понять. Зачем им идти в районную больницу, если в городской или частной зарплаты больше? Сейчас, благодаря решению президента о выравнивании условий труда, проблема должна решиться, — отметила Татьяна Ларионова. Глава государства в своем выступлении также говорит сразу о нескольких прорывных достижениях российской медицины. Например, онковакцина позволит сделать огромный шаг вперёд в вопросе профилактике заболевания. Ещё один пример — в 2023 году было зарегистрировано более 500 препаратов. И все они разработаны российскими учёными. Всё это в очередной раз доказывает: Россия не зависит от западных санкций.

— Российская медицина идет вперед уверенными шагами. В наши больницы никогда не прекращались поставки дорогостоящего оборудования, которое закупается с помощью президентских нацпроектов. Поступают ангиографы, рентген-аппараты, приборы для проведения МРТ. Наши больницы пополняются современной техникой, которая сейчас используется в ведущих клиниках России. Та же ситуация и с лекарствами. Дефицита медикаментов по отдельным международным наименованиям в нашей стране, в Хабаровском крае, сейчас нет, — подчеркнула Татьяна Ларионова. Отметим, только в 2023 году в Хабаровском крае благодаря вниманию президента построены четыре ФАПа в селах Фёдоровка, Восход, Марусино, Пушкино. В октябре 2023 года строители сдали инфекционный корпус на 130 коек «Детской краевой клинической больницы» в Хабаровске.

По нацпроекту «Здравоохранение» в этом году должны сдать противотуберкулезный диспансер в Хабаровске, детский больничный комплекс в Комсомольске-на-Амуре, Николаевскую-на-Амуре центральную районную больницу.

— Уверена, что после решений Владимира Владимировича Путина в эти медучреждения очень быстро найдется необходимый персонал! — подытожила Татьяна Ларионова.

медицина