Медицинскую подготовку пройдут члены семей участников СВО во Владивостоке

Первые слушатели уже начали проходить курсы по направлениям «Младшая медицинская сестра по уходу за больными с навыками реабилитации пациентов при ранениях и травмах» и «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».
Как сообщает пресс-служба краевого минздрава, первыми курсантами стали 34 члена семей участников СВО. Такое профессиональное обучение стало возможным после подписания соглашения между Владивостокским базовым медицинским колледжем и Приморским центром занятости населения.
«Программы предусматривают профессиональное обучение в виде теоретической и в большей мере практической части с прохождением стажировок на базе лечебных учреждений города Владивостока в отделениях реабилитации при непосредственном контакте с пациентами соответствующего профиля», — сказала руководитель колледжа Маргарита Шарафутдинова.
Она добавила, что программы дополнены блоками об основах массажа и лечебной физкультуры.