В праздничные выходные мороз в Приморье начнёт отступать

На предстоящих длинных выходных жители и гости Приморья могут насладиться спокойной и умеренной погодой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.
По данным синоптиков, в пятницу, 23 февраля, минимальные температуры в регионе будут колебаться в пределах от −17 до −25 °C, при этом на северо-востоке региона ожидается понижение температуры до −26…-29 °C, а на юге и побережье термометры покажут от −10 до −16 °C. Днем воздух прогреется до −1…-10 °C.
В субботу, 24 февраля минимальные температуры сохранятся прежними, но днем можно ожидать небольшого потепления. На юге региона даже возможны оттепели до +3 °C.
В воскресенье, 25 февраля, теплое погодное явление продолжится, и температурный фон поднимется на 1−4 градуса выше.
Во Владивостоке на праздничных выходных мороз наконец начнёт отступать. В пятницу и субботу, 23 и 24 февраля, минимальные температуры будут в районе −10…-13 °С. Максимальная температура в пятницу составит-4…-7 °С, в субботу немного поднимется. А в воскресенье уже можно будет почувствовать тепло: ночью столбики термометров ниже −10 градусов не опустятся, а днем подскочат к нулевой отметке.