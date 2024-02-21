В праздничные выходные мороз в Приморье начнёт отступать

Во Владивостоке на праздничных выходных мороз наконец начнёт отступать. В пятницу и субботу, 23 и 24 февраля, минимальные температуры будут в районе −10…-13 °С. Максимальная температура в пятницу составит-4…-7 °С, в субботу немного поднимется. А в воскресенье уже можно будет почувствовать тепло: ночью столбики термометров ниже −10 градусов не опустятся, а днем подскочат к нулевой отметке.