В 2024 году в Красноярском крае отремонтируют 25 объектов культурного наследия

В пресс-службе регионального министерства строительства и ЖКХ сообщили, что в крае продолжается реализация программы капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов. До 2025 года в Красноярске, Железногорске, Норильске, Ачинске, Енисейске, Минусинске и Канске выполнят различные виды ремонта в 25 домах, являющихся объектами культурного наследия.

Капремонт объектов культурного наследия проведут по особой технологии, чтобы ни в коем случае не допустить изменений облика, объемно-планировочных решений и структуры зданий. В многоквартирных домах отремонтируют фасады и крыши, приведут в порядок подвалы, инженерные системы, а также системы электро- и газоснабжения.

«Ремонт таких объектов обходится как минимум вдвое дороже и продолжается в два раза дольше обычного. Право проведения работ имеют только лицензированные организации, специализирующиеся на ремонте объектов культурного наследия. В реестре подрядных организаций, имеющих право на выполнение капремонта, состоят 422 организации, из них лишь 6 из них имеют право на ремонт объектов культурного наследия», — добавил заместитель министра строительства и ЖКХ Юрий Шестопалов.

Напомним, что реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов в Красноярском крае началась в 2014 году. За этот период различные виды капитального ремонта были выполнены в более 6 тыс. домов. В каждом третьем доме провели как минимум один вид ремонта, а в каждом пятом — более двух.