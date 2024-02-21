В Челябинской области к 36-градусным морозам добавился слабый ветер

В среду днём, 21 февраля, в горах потеплеет до −8 градусов, но на остальной территории области будет заметно холоднее, до −13…-18, а в низинах — максимум лишь −23. Две ближайшие ночи снова окажутся студёными — до −36, и лишь на северо-западе — до −20…-28. Днём аналогично: на северо-западе будет подмораживать лишь до 6−12 градусов ниже ноля, на остальной территории — до 10−18. На все трое суток прогноз бесснежный, ожидается переменная облачность.