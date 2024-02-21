Урал начал выходить из эпидемии гриппа и ОРВИ

На предыдущую неделю, как показывает медицинская статистика, заболеваемость гриппом и ОРВИ в УрФО ушла вниз на 11,5%. По всем регионам Урала зарегистрировано чуть более 117 тысяч случаев. Как сообщается, эпидпорог по итогам прошлой неделе оказался превышен только в Челябинской области.
Однако Якушев дал поручение властям уральских регионов не снижать работу по профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям, чтобы не допустить новых вспышек. Особенное внимание полпред призвал обращать на детские коллективы.
К слову, в отличие от гриппа заболеваемость COVID-19 в Уральском федеральном округе пока растет. Так за прошлую неделю в регионах округа было поставлено 1715 таких диагнозов. За неделю показатель вырос на 9,2%. Основная масса заболевших поражены геновариантом «Омикрон».