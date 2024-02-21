Поезда снова останавливаются на станции Юбилейная в Хабаровском крае

Министерство транспорта Хабаровского края сообщает о том, что с сегодняшнего дня, 21 февраля, в эксплуатацию снова введена платформа Юбилейная. Теперь пригородные поезда снова будут останавливаться на этой станции.
Речь идет о транспорте, который ездит по этим маршрутам, курсирующим до станций Хор и Вяземская:
— № 6802 «Хабаровск-1 — Вяземская» (отправление от станции Хабаровск-1 в 07:18).
— № 6804 «Хабаровск-1 — Хор» (отправление от станции Хабаровск-1 в 09:05).
— № 6808 «Хабаровск-1 — Хор» (отправление от станции Хабаровск-1 в 13:06).
— № 6812 «Хабаровск-1 — Вяземская» (отправление от станции Хабаровск-1 в 18:42).
Остановку на этой станции поезда не осуществляли несколько раз за последний месяц из-за ремонта на железнодорожной магистрали. Работы проходили как в декабре прошлого года, так и в феврале текущего. Теперь же свои поездки можно планировать с учетом изменений.