РЖД не рассматривают запуск «Сапсанов» на новых маршрутах

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. РЖД не рассматривают запуск поездов «Сапсан» на новых маршрутах, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.
«Сапсаны» запущены в России в декабре 2009 года. Они в настоящее время курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.
«Нет», — ответил Петров на вопрос, рассматривается ли в настоящее время запуск «Сапсанов» на каких-то новых маршрутах, кроме Москва — Санкт-Петербург.
Ранее поезда «Сапсан» курсировали и до Нижнего Новгорода, но были убраны с этого маршрута.