Где в Сибири подорожала и подешевела мука: рейтинг регионов

При этом в целом по стране отмечено снижение цен за год на 1% — до 50,4 рубля за кило.
Вопреки инфляции
Мука — один из немногих продуктов, который не демонстрирует существенного колебания цен на протяжении всего года во всероссийском или общесибирском масштабе. Однако реальная стоимость заметно колеблется в зависимости от региона. Дороже всего продукт стоит в Тыве, дешевле всего — в Алтайском крае, причем ценники между ними различаются почти на треть.
Среди городов самая дорогая мука зафиксирована в Норильске на севере Красноярского края, самая дешевая — в алтайском Рубцовске.
Цены колебались также по-разному. Например, в Алтайском крае продукт подорожал за год на 10,8%, а в Хакасии подешевел на 3,4%. В разрезе населенных пунктов самый серьезный рост цен был в новосибирском Бердске, падение — в тывинском Кызыле.
Сколько стоит 1 кг муки в регионах СФО
Республика Тыва — 54,3 рубля (-1,8% за год).
Красноярский край — 51,4 рубля (+1,3% за год).
Томская область — 50,2 рубля (+11,1% за год).
Республика Хакасия — 49,5 рубля (-3,4% за год).
Новосибирская область — 47,6 рубля (+2,5% за год).
Кемеровская область — 46,8 рубля (+4,2% за год).
Омская область — 46,7 рубля (+1% за год).
Иркутская область — 46,6 рубля (-1,6% за год).
Республика Алтай — 45,8 рубля (+2,3% за год).
Алтайский край — 41,5 рубля (+10,8% за год).
Топ-3 городов Сибири, где мука стоит дороже всего
Норильск (Красноярский край) — 74,8 рубля за кг.
Стрежевой (Томская область) — 65 рублей за кг.
Кызыл (Тыва) — 54,8 рубля за кг.
Топ-3 городов Сибири, где мука стоит дешевле всего
Рубцовск (Алтайский край) — 37,8 рубля за кг.
Бийск (Алтайский край) — 38,9 рубля за кг.
Кемерово (Кемеровская область) — 42,4 рубля за кг.
Топ-3 городов Сибири, где мука подорожала
Бердск (Новосибирская область) — на 21,4% за год.
Томск (Томская область) — на 16,5% за год.
Бийск (Алтайский край) — на 11,3% за год.
Топ-3 городов Сибири, где мука подешевела
Кызыл (Тыва) — на 8,7% за год.
Черногорск (Хакасия) — на 8,6% за год.
Норильск (Красноярский край) — на 7,7% за год.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Сибири подешевела гречка, но подорожали бананы и кофе.