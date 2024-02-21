Где в Сибири подорожала и подешевела мука: рейтинг регионов

Мука — один из немногих продуктов, который не демонстрирует существенного колебания цен на протяжении всего года во всероссийском или общесибирском масштабе. Однако реальная стоимость заметно колеблется в зависимости от региона. Дороже всего продукт стоит в Тыве, дешевле всего — в Алтайском крае, причем ценники между ними различаются почти на треть.