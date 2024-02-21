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Где в Сибири подорожала и подешевела мука: рейтинг регионов

НОВОСИБИРСК, 21 февраля, ФедералПресс. Стоимость килограмма муки в среднем по Сибири достигла 47,2 рубля. Это на 2,3% больше, чем год назад, свидетельствуют расчеты «ФедералПресс» на основе данных региональных органов статистики.
Источник: Reuters

При этом в целом по стране отмечено снижение цен за год на 1% — до 50,4 рубля за кило.

Вопреки инфляции

Мука — один из немногих продуктов, который не демонстрирует существенного колебания цен на протяжении всего года во всероссийском или общесибирском масштабе. Однако реальная стоимость заметно колеблется в зависимости от региона. Дороже всего продукт стоит в Тыве, дешевле всего — в Алтайском крае, причем ценники между ними различаются почти на треть.

Среди городов самая дорогая мука зафиксирована в Норильске на севере Красноярского края, самая дешевая — в алтайском Рубцовске.

Цены колебались также по-разному. Например, в Алтайском крае продукт подорожал за год на 10,8%, а в Хакасии подешевел на 3,4%. В разрезе населенных пунктов самый серьезный рост цен был в новосибирском Бердске, падение — в тывинском Кызыле.

Сколько стоит 1 кг муки в регионах СФО

Республика Тыва — 54,3 рубля (-1,8% за год).

Красноярский край — 51,4 рубля (+1,3% за год).

Томская область — 50,2 рубля (+11,1% за год).

Республика Хакасия — 49,5 рубля (-3,4% за год).

Новосибирская область — 47,6 рубля (+2,5% за год).

Кемеровская область — 46,8 рубля (+4,2% за год).

Омская область — 46,7 рубля (+1% за год).

Иркутская область — 46,6 рубля (-1,6% за год).

Республика Алтай — 45,8 рубля (+2,3% за год).

Алтайский край — 41,5 рубля (+10,8% за год).

Топ-3 городов Сибири, где мука стоит дороже всего

Норильск (Красноярский край) — 74,8 рубля за кг.

Стрежевой (Томская область) — 65 рублей за кг.

Кызыл (Тыва) — 54,8 рубля за кг.

Топ-3 городов Сибири, где мука стоит дешевле всего

Рубцовск (Алтайский край) — 37,8 рубля за кг.

Бийск (Алтайский край) — 38,9 рубля за кг.

Кемерово (Кемеровская область) — 42,4 рубля за кг.

Топ-3 городов Сибири, где мука подорожала

Бердск (Новосибирская область) — на 21,4% за год.

Томск (Томская область) — на 16,5% за год.

Бийск (Алтайский край) — на 11,3% за год.

Топ-3 городов Сибири, где мука подешевела

Кызыл (Тыва) — на 8,7% за год.

Черногорск (Хакасия) — на 8,6% за год.

Норильск (Красноярский край) — на 7,7% за год.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Сибири подешевела гречка, но подорожали бананы и кофе.