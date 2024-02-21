Кинотеатр в Волгограде оштрафовали на 50 тысяч рублей за фильм «Оппенгеймер»

Кинотеатру придется заплатить за нарушение 50 тысяч рублей.
Волгоградцы могли познакомиться с историей жизни одного из создателей ядерного оружия. Официально новая картина Кристофера Нолана в России не выходила. Ленту признали несоответствующей традиционным духовно-нравственным ценностям.
Оказалось, что 6 декабря 2023 года фильм «Оппенгеймер» в кинотеатре шел без прокатного удостоверения. Теперь организации предстоит выплатить штраф.
Представитель юрлица заявил, что факт показа не установлен, поэтому производство по делу необходимо остановить. В суде нарушения подтвердили.
В Дзержинском районе мировой судья признал кинотеатр виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.58 КоАП РФ (осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения). Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано, сообщили в ТГ-канале Дзержинского районного суда.