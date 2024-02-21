Кинотеатр в Волгограде оштрафовали на 50 тысяч рублей за фильм «Оппенгеймер»

В Дзержинском районе мировой судья признал кинотеатр виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.58 КоАП РФ (осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения). Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.