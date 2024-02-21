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Кинотеатр в Волгограде оштрафовали на 50 тысяч рублей за фильм «Оппенгеймер»

В городе-герое номинированную на «Оскар» работу показывали без прокатного удостоверения.

Кинотеатру придется заплатить за нарушение 50 тысяч рублей.

Волгоградцы могли познакомиться с историей жизни одного из создателей ядерного оружия. Официально новая картина Кристофера Нолана в России не выходила. Ленту признали несоответствующей традиционным духовно-нравственным ценностям.

Оказалось, что 6 декабря 2023 года фильм «Оппенгеймер» в кинотеатре шел без прокатного удостоверения. Теперь организации предстоит выплатить штраф.

Представитель юрлица заявил, что факт показа не установлен, поэтому производство по делу необходимо остановить. В суде нарушения подтвердили.

В Дзержинском районе мировой судья признал кинотеатр виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.58 КоАП РФ (осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения). Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано, сообщили в ТГ-канале Дзержинского районного суда.