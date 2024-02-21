ГИБДД Приморья анонсировала широкомасштабную операцию «Нетрезвый водитель»

Кроме того, руководство краевого ГИБДД обратилось к жителям Приморья с просьбой информировать полицейских о водителях, которые сели за руль в нетрезвом виде. С мобильных телефонов это можно сделать по номерам 102, 112 или 120. По каждому сообщению сотрудники Госавтоинспекции обещают принять меры реагирования, правонарушителей отстранят от управления транспортным средством и привлекут к ответственности.