ГИБДД Приморья анонсировала широкомасштабную операцию «Нетрезвый водитель»

Усиленные проверки на дорогах в Приморье анонсировало руководство ГИБДД края в предстоящие выходные. Полицейские начнут рейды в рамках операции «Нетрезвый водитель».
Она пройдёт с 22 по 25 февраля. Рейдовые мероприятия будут направлены на выявление водителей, которые транспортными средствами в состоянии опьянения и на профилактику подобных правонарушений.
По статистике количество нетрезвых шофёров возрастает в выходные и праздничные дни. Сотрудники Госаватоинспекции будут дежурить на основных трассах и перекрёстках.
Кроме того, руководство краевого ГИБДД обратилось к жителям Приморья с просьбой информировать полицейских о водителях, которые сели за руль в нетрезвом виде. С мобильных телефонов это можно сделать по номерам 102, 112 или 120. По каждому сообщению сотрудники Госавтоинспекции обещают принять меры реагирования, правонарушителей отстранят от управления транспортным средством и привлекут к ответственности.
«Своевременная информация о таких водителях может сберечь человеческие жизни», — говорится в сообщении ведомства.