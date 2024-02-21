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ГИБДД Приморья анонсировала широкомасштабную операцию «Нетрезвый водитель»

Проверки начнутся уже в эти выходные.
Источник: ГУ МВД

Усиленные проверки на дорогах в Приморье анонсировало руководство ГИБДД края в предстоящие выходные. Полицейские начнут рейды в рамках операции «Нетрезвый водитель».

Она пройдёт с 22 по 25 февраля. Рейдовые мероприятия будут направлены на выявление водителей, которые транспортными средствами в состоянии опьянения и на профилактику подобных правонарушений.

По статистике количество нетрезвых шофёров возрастает в выходные и праздничные дни. Сотрудники Госаватоинспекции будут дежурить на основных трассах и перекрёстках.

Кроме того, руководство краевого ГИБДД обратилось к жителям Приморья с просьбой информировать полицейских о водителях, которые сели за руль в нетрезвом виде. С мобильных телефонов это можно сделать по номерам 102, 112 или 120. По каждому сообщению сотрудники Госавтоинспекции обещают принять меры реагирования, правонарушителей отстранят от управления транспортным средством и привлекут к ответственности.

«Своевременная информация о таких водителях может сберечь человеческие жизни», — говорится в сообщении ведомства.

ГИБДД