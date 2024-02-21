Горы мусора и трупов. В Иркутске просят забрать собак из закрытого приюта

Горы мусора и трупы
Эта история началась ещё в ноябре 2023 года. Тогда по заявлению жительницы Иркутска, полиция начала проверку в приюте и обнаружила там огромное количество нарушений.
«В дежурную часть полиции поступило сообщение от владелицы двух кошек, которая пояснила, что сдала домашних питомцев в приют для временного содержания. Однако когда она решила забрать их обратно, то обнаружила, что они находятся в болезненном состоянии», — рассказали тогда в МВД.
Приют в Пивоварихе работал больше пяти лет, располагаясь на месте бывшей свинофермы. Земля, на которой он стоит, принадлежит Иркутскому научно-исследовательскому институту сельского хозяйства.
Специалисты при проверке нашли на месте горы мусора и трупы животных: собак, свиней, кур и гусей. Наши коллеги из «Вести-Иркутск» тогда показывали всё, что творилось. Чтобы вывезти весь мусор и пострадавших животных, понадобился не один грузовик. Были и по-настоящему жуткие находки — мёртвые щенки, лежавшие в ведре с замёрзшей водой. В одной из будок нашлась замёрзшая собака. У некоторых животных были различные травмы.
Также было установлено, что у хозяйки этого заведения отсутствовали разрешающие документы для деятельности по уходу за животными. В итоге приют закрыли, а собственник земли попросил освободить территорию. Отсрочку на расселение животных он дал лишь тогда, когда делом заинтересовались зоозащитники и волонтёры. И вот уже больше месяца они стараются найти дом для четвероногих.
Сейчас выжившие и пролеченные животные всё ещё временно находятся на территории бывшего приюта, за ними ухаживают волонтёры, самостоятельно на свои деньги покупая корма и необходимые медикаменты. Решить вопрос с расселением собак зоозащитники должны до конца февраля.
Живут за счёт волонтёров
Примерно 20 животных ещё ждут хозяев и столько же уже обрели новый дом — их забрали к себе неравнодушные иркутяне. Среди тех, кто остался есть старые, имеющие хронические заболевания особи.
Волонтёры переживают за каждого четвероногого, который ещё не нашёл хозяина. Они говорят, что всех, кого не заберут, ждёт далеко не радужное будущее.
«Есть несколько вариантов, — говорит волонтёр Екатерина. — Худший из них — животных заберут представители организации по отлову. Ещё есть вариант, что они отправятся на платные передержки, но это очень дорого и волонтёры просто не потянут такие траты».
И немудрено, по словам женщины, содержание одного животного в месяц на передержке стоит порядка десяти тысяч рублей. Да и к тому же, сейчас все заведения на территории Иркутска и Иркутского района, которые временно содержат животных, переполнены. Даже за деньги девать ненужных собак будет некуда, говорит Екатерина.
«Приюты взяли, сколько смогли и сейчас мы надеемся только на людей», — объясняет волонтёр.