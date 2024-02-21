Горы мусора и трупов. В Иркутске просят забрать собак из закрытого приюта

Специалисты при проверке нашли на месте горы мусора и трупы животных: собак, свиней, кур и гусей. Наши коллеги из «Вести-Иркутск» тогда показывали всё, что творилось. Чтобы вывезти весь мусор и пострадавших животных, понадобился не один грузовик. Были и по-настоящему жуткие находки — мёртвые щенки, лежавшие в ведре с замёрзшей водой. В одной из будок нашлась замёрзшая собака. У некоторых животных были различные травмы.