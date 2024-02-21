Красноярцы устроили ажиотаж в ЗАГСах из-за красивой даты

Так, например, в Доме семейных торжеств в предстоящую субботу свадьбы будут проходить каждые 15 минут.
«У нас подано 28 заявлений на эту дату, — сообщила его руководитель Инна Ерошина в эфире радио “Красноярск Главный”. — Безусловно, это красивое сочетание, цифры прекрасные. Начнем церемонии с 9:00 и закончим в 17:45. В общем, каждые 15 минут в Доме семейных торжеств будет звучать марш Мендельсона. Честно сказать, максимальное количество пар в день, для более комфортной регистрации в зимний период, это, конечно, не более 16. Но так как дата особо востребована, мы немножко пожертвовали своим обедом для того, чтобы все желающие могли подать заявление».
Руководитель Дома семейных торжеств отметила, что в этом году 24-е число вообще популярно у молодоженов, вне зависимости от месяца: «24 апреля в среду у нас тоже будет полный рабочий день забит новобрачными. В мае 24, это пятница — тоже очень много молодоженов. Мы будем работать даже 24 июня, несмотря на то, что это понедельник и наш выходной день».