Красноярцы устроили ажиотаж в ЗАГСах из-за красивой даты

«У нас подано 28 заявлений на эту дату, — сообщила его руководитель Инна Ерошина в эфире радио “Красноярск Главный”. — Безусловно, это красивое сочетание, цифры прекрасные. Начнем церемонии с 9:00 и закончим в 17:45. В общем, каждые 15 минут в Доме семейных торжеств будет звучать марш Мендельсона. Честно сказать, максимальное количество пар в день, для более комфортной регистрации в зимний период, это, конечно, не более 16. Но так как дата особо востребована, мы немножко пожертвовали своим обедом для того, чтобы все желающие могли подать заявление».