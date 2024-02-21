Жительница Новосибирской области получила срок за поддельные права

40-летняя жительница Новосибирской области получила судимость и срок за поддельные водительские права. Такое решение вынес Карасукский районный суд НСО. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Карасукский районный суд признал ее виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего право) и приговорил к 4 месяцам ограничения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске поймали почти 300 водителей с поддельными правами.