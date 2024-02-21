Жительница Новосибирской области получила срок за поддельные права

Согласно материалам дела, в ноябре прошлого года сибирячка купила поддельные права с открытыми категориями В, В1, и М через интернет. Однако долго пользоваться ими не смогла. Спустя пару недель ее остановили сотрудники ГИБДД ОП «Баганское» МО МВД РФ и выявили подделку в ходе проверки документов.