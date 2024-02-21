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Жительница Новосибирской области получила срок за поддельные права

40-летняя жительница Новосибирской области получила судимость и срок за поддельные водительские права.
Источник: Freepik

40-летняя жительница Новосибирской области получила судимость и срок за поддельные водительские права. Такое решение вынес Карасукский районный суд НСО. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Согласно материалам дела, в ноябре прошлого года сибирячка купила поддельные права с открытыми категориями В, В1, и М через интернет. Однако долго пользоваться ими не смогла. Спустя пару недель ее остановили сотрудники ГИБДД ОП «Баганское» МО МВД РФ и выявили подделку в ходе проверки документов.

Карасукский районный суд признал ее виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего право) и приговорил к 4 месяцам ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске поймали почти 300 водителей с поддельными правами.