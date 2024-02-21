Участников СВО с 23 февраля поздравят школы и детские сады Красноярска

В Красноярске школы и детские сады готовят подарки для участников специальной военной операции (СВО) ко Дню защитника Отечества. Дети подготовили для бойцов приборы ночного видения, рации, медикаменты, открытки и многое другое.
Так, сбор для участников СВО организовали ученики профильного класса «МЧС-РЕСУРС» школы № 148. Ребята купили для бойцов приборы ночного видения и бинокли, тактические часы и рации, батарейки и карты памяти для квадрокоптеров, а также медикаменты.
Кроме того, ученики школы № 42 вместе с дошколятами с воспитателями детских садов № 323 и № 169 сплели 10 метров камуфляжных сетей и сделали 5 накидок для бойцов. А в детском садике № 254 нарисовали открытки для солдат.
Как отмечают в мэрии города, сейчас во всех школах проходят акции, приуроченные к 23 февраля. Уже собраны сотни килограммов посылок для участников спецоперации.