Школьники и студенты в Хабаровском крае покажут профессиональное мастерство

Чемпионат «Профессионалы» ориентирован на школьников и студентов, которые покажут свое мастерство более чем в 70 компетенциях. Соревнования проводят по федеральному проекту «Профессионалитет». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Подобные мероприятия проводят с целью поддержки молодежи и развития кадрового потенциала. В 2024 году количество конкурсных компетенций увеличилось до 71. Лучшие по итогам чемпионата смогут попасть на стажировку и найти работу.
Региональный этап чемпионата «Профессионалы» пройдет с 27 февраля по 23 марта на базе учреждений профессионального образования, краевого института развития образования и центров допобразования. Пока участники готовятся к соревнованиям. Например, студенты Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий заявлены на участие в семи компетенциях.