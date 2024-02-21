ГИБДД анонсировала масштабные рейды в Приморье

ГАИ Приморья объявила о проведении рейдов «Нетрезвый водитель» с 22 по 25 февраля. Цель мероприятий — предотвращение управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморья.
Водителям напоминают о серьезных последствиях управления автомобилем в состоянии опьянения. Нарушение данного правила влечет за собой административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет.
За повторное нарушение или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность, включающая штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.