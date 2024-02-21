В Приморье пункт пропуска между Краскино и Хуньчунем работает без выходных

В Приморье автомобильный пункт пропуска «Краскино — Хуньчунь» теперь работает в новом режиме, то есть без выходных и на два часа больше. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как поделились в региональном агентстве международного сотрудничества, пассажирское направление этого пункта пропуска синхронизировано с грузовым, поэтому теперь оно работает каждый день с 9:00 до 19:00.
«Итогом длительной работы российской стороны с китайскими властями стало увеличение режима работы пассажирского направления пункта пропуска “Краскино — Хуньчунь”. Теперь он работает и по воскресеньям», — поделились в ведомстве.
Напомним, что с 25 апреля жители Приморья смогут отправиться прямым рейсом из Владивостока в Шанхай. Самолеты будут летать два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Стоимость билетов варьируется от 11,7 тысячи рублей до 30,1 тысячи рублей.