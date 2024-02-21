В каких регионах ДФО легче всего найти работу и сколько за нее дадут денег

«В основу оценки регионов с точки зрения перспективности и привлекательности построения карьеры легли объективные статистические показатели. Например, мы учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, учли уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства. Это позволило уйти от субъективной и стереотипной оценки и продемонстрировать, что найти хорошую работу, которая обеспечит достойный уровень жизни, сегодня можно не только в столице (более того — Москва не вошла даже в топ-10)», — объяснил Александр Ильин, аналитик hh.ru и автор методологии рейтинга.