В каких регионах ДФО легче всего найти работу и сколько за нее дадут денег

«В основу оценки регионов с точки зрения перспективности и привлекательности построения карьеры легли объективные статистические показатели. Например, мы учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, учли уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства. Это позволило уйти от субъективной и стереотипной оценки и продемонстрировать, что найти хорошую работу, которая обеспечит достойный уровень жизни, сегодня можно не только в столице (более того — Москва не вошла даже в топ-10)», — объяснил Александр Ильин, аналитик hh.ru и автор методологии рейтинга.
На первом месте рейтинга регионов оказался Татарстан. Он набрал 77,42 балла. В регионе медианная предлагаемая зарплата установилась на уровне 59 600 рублей, а прожиточный минимум для трудоспособного населения — 14 317 рублей. К переезду готовы только 0,9% соискателей.
В топ-10 также вошли Ямало-Ненецкий АО (74,77 балла), Рязанская область (74,63), Республика Башкортостан (74,40), Еврейская АО (74,36), Ленинградская область (74,20), Липецкая область (73,97), Амурская область (73,94) и Московская область (73,90). Москва при этом раположилась на 65-м месте.
Самой перспективной с точки зрения поиска работы оказалась ЕАО. Регион занял шестое место. Медианная предлагаемая зарплата — 77 800 рублей, а прожиточный минимум — 22 тысячи рублей.
Амурская область заняла девятое место рейтинга. В среднем конкурс составил 3,1 резюме на вакансию. Медианная предлагаемая зарплата — на уровне 73 700 рублей, а прожиточный минимум — 19 400.
Забайкалье — на 24-м месте, а вот следующий регион, Хабаровский край, находится от соседей с большим отрывом в рейтинге — 51-е место. Медианная зарплата — 66 300 рублей, а прожиточный минимум — 21 700 рублей.
Магаданская область — на 53-м месте. Там предлагают в среднем 98 800 рублей при прожиточном минимуме 29 300 рублей. Переехать готовы немногие — всего 2% соискателей.
Бурятия — на 56-м месте, а Сахалин — на 64-м. Медианная зарплата — 72 400 рублей, прожиточный минимум — 22 907 рублей. Количество резюме к количеству вакансий — 3,6.
Якутия и Камчатка — на 70-м и 72-м местах рейтинга соответственно. Там медианные зарплаты высокие — 78 и 80 тысяч рублей в среднем.
Ранее сообщалось о том, что россиян стали чаще приглашать на работу за границу. Особенно это актуально для жителей приграничных регионов. Рассказали эксперты и о специалистах, которым работодатели готовы платить 200 тысяч в месяц. Кстати, такие есть и на Дальнем Востоке.