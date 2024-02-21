Папы-неактёры. Зачем в Кемерове запустили театр горожан «Отцы»

Кузбасский драмтеатр запустил лабораторию «ОТЦЫ», где бесплатно участвуют кемеровские папы. Мужчины смогут высказаться на волнующую их тему под руководством профессиональных драматургов, режиссёров, артистов и художников. Подробнее у kuzbass.aif.ru.
Театр как площадка для сокровенного.
В течение пары месяцев 16 пап обучат актёрскому искусству, которое они все вместе продемонстрируют в итоговом полноценном спектакле 10 марта. Мы задались вопросами, почему театралам важно дать высказаться горожанам и каждый ли человек без профильного образования может на время примерить на себя чужую роль.
Драматург Дина Сафина объясняет, что профессионалам вместе с кемеровскими папами интересно исследовать, изучать, что такое отцовство, каково быть отцом, с какими стигмами сталкиваются мужчины, что им нравится в этом статусе, а что нет. Театр в данном случае даёт безопасную и комфортную площадку, чтобы поделиться сокровенным.
«В мире принято много говорить о значении и роли матери, но практически ничего не сказано об отцах, а это также важный человек в жизни каждого из нас. Театр горожан — всегда репрезентация разных мнений. Есть тема, и мы хотим её обсудить, задать вопросы. А вот ответы у каждого будут свои», — говорит Дина.
Мужчины могут выражать чувства.
Куратор творческой лаборатории Юлия Клейман рассказывает, что несколько десятков анкет кемеровских пап продемонстрировали неудовлетворённый запрос отцов на разговор о разных проблемах и на выражение сложных эмоций.
«Традиции регламентируют поведение мужчин негласными правилами, не допускающими выражение своих чувств. А социальный театр традиционно занимается тем, что выстраивает такого рода коммуникацию: сцена делает носителя истории уязвимым, но делает эту уязвимость оружием, ведь смелость заразительна. Человек на сцене, делясь вроде бы личной историей, даёт понять, что диалог возможен и необходим, что каждый должен быть услышан», — говорит куратор.
Она признаётся, что работа с непрофессиональными актёрами имеет две стороны: с одной стороны, они более искренни и открыты, а с другой — не обладают актёрской «оснащённостью» и возможностей выполнять разные задачи. Однако, по мнению Юлии, любой человек, не связанный с актёрством, может показать свой спектакль. Важнейшие качества актёра — это наблюдательность, быстрота реакций и воображение, и их можно развивать ежедневными наблюдениями за окружающим миром и собой.