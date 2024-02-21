Папы-неактёры. Зачем в Кемерове запустили театр горожан «Отцы»

Она признаётся, что работа с непрофессиональными актёрами имеет две стороны: с одной стороны, они более искренни и открыты, а с другой — не обладают актёрской «оснащённостью» и возможностей выполнять разные задачи. Однако, по мнению Юлии, любой человек, не связанный с актёрством, может показать свой спектакль. Важнейшие качества актёра — это наблюдательность, быстрота реакций и воображение, и их можно развивать ежедневными наблюдениями за окружающим миром и собой.