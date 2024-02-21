Суд прекратил уголовное дело против директора «Горзеленхоза» в Новосибирске

Новосибирский областной суд удовлетворил апелляцию на приговор в отношении директора «Горзеленхоза» Натальи Цветковой. Сибирячку судили за падение дерева на ребенка в Нарымском сквере. Информацию опубликовала пресс-служба управления Судебного департамента Новосибирской области.
Напомним, что ранее согласно приговору от 25 сентября 2023 года Цветкову признали виновной по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность). Тогда ей вменили наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком два года. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с Цветковой миллионов рублей в качестве моральной компенсации. Адвокат осужденной обжаловал приговор.
«Постановлением апелляционной инстанции Новосибирского областного суда от 19 февраля 2024 года приговор Железнодорожного районного суда в отношении Цветковой отменен», — сообщили в пресс-службе.
Делопроизводство прекратили в связи с непричастностью подсудимой к совершению преступления. Суд признал за Цветковой признал право на реабилитацию. При этом в удовлетворении гражданского иска потерпевшего отказано.
«Суд постановил уголовное дело направить руководителю Железнодорожного межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской области для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — резюмировали в управлении Судебного департамента в Новосибирской области.
Напомним, 5 июля в Нарымском сквере на девятилетнего мальчика упало дерево, из-за чего школьник оказался в реанимации.
Андрей Иванов