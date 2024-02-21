Суд прекратил уголовное дело против директора «Горзеленхоза» в Новосибирске

Напомним, что ранее согласно приговору от 25 сентября 2023 года Цветкову признали виновной по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность). Тогда ей вменили наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком два года. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с Цветковой миллионов рублей в качестве моральной компенсации. Адвокат осужденной обжаловал приговор.