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Венок и прокладки: жительница Приморья оставила прощальное послание на авто

В Спасске-Дальнем на парковке стоит изуродованный автомобиль с траурным венком.
Источник: Соцсети

В приморском городе Спасск-Дальний на парковке в жилом дворе заметили странный автомобиль. Внимание машина привлекает в первую очередь даже не побитой «мордой», а «украшениями». Кто-то изрядно постарался, изуродовав авто женскими средствами личной гигиены и траурным венком, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

На капоте здоровенными красными буквами зияет надпись: «Милый, прощай!». Что же, после такого «послания» лучше уж действительно не попадаться на глаза владельцу машины. Что побудило неизвестную на такой поступок — остается загадкой.

Жуткую надпись и нелицеприятный «реквизит» легко можно убрать. А вот жительница Владивостока, заподозрив супруга в измене, пошла на радикальные меры — подожгла авто мужа на фоне ревности. При этом разъяренная жена получила термический ожог, пришлось срочно ехать в больницу.