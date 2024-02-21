Венок и прокладки: жительница Приморья оставила прощальное послание на авто

В приморском городе Спасск-Дальний на парковке в жилом дворе заметили странный автомобиль. Внимание машина привлекает в первую очередь даже не побитой «мордой», а «украшениями». Кто-то изрядно постарался, изуродовав авто женскими средствами личной гигиены и траурным венком, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
На капоте здоровенными красными буквами зияет надпись: «Милый, прощай!». Что же, после такого «послания» лучше уж действительно не попадаться на глаза владельцу машины. Что побудило неизвестную на такой поступок — остается загадкой.
Жуткую надпись и нелицеприятный «реквизит» легко можно убрать. А вот жительница Владивостока, заподозрив супруга в измене, пошла на радикальные меры — подожгла авто мужа на фоне ревности. При этом разъяренная жена получила термический ожог, пришлось срочно ехать в больницу.