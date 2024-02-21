Штраф за высадку детей из автобуса хотят ввести в Казахстане

«Привлекать мы будем водителей и кондукторов. Но, тем не менее, если там будет усмотрено, что есть правонарушение и со стороны родителей — условно, если они постоянно это делают, и злоупотребляют этим, то наряду с этим, мы можем привлечь и родителей, так как есть на сегодня такая статья. То есть будем смотреть по ситуации. Но думаю, что эта статья будет иметь хороший профилактический эффект, чтобы таких случаев больше не было».