Дань памяти и концерт с салютом: появилась программа на 23 Февраля 2024 года во Владивостоке

В России приближается День защитника Отечества. В этом году 23 февраля выпадает на будний день — пятницу, которая станет выходным. Поэтому у приморцев, как и других жителей страны, будет трое суток, для отдыха. «Комсомольская правда» расскажет, какие мероприятия ожидаются во Владивостоке во время праздника 23 февраля 2024 года.