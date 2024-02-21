Дань памяти и концерт с салютом: появилась программа на 23 Февраля 2024 года во Владивостоке

В России приближается День защитника Отечества. В этом году 23 февраля выпадает на будний день — пятницу, которая станет выходным. Поэтому у приморцев, как и других жителей страны, будет трое суток, для отдыха. «Комсомольская правда» расскажет, какие мероприятия ожидаются во Владивостоке во время праздника 23 февраля 2024 года.
Концерт в честь Дня защитника Отечества во Владивостоке 2024: афиша
По информации администрации, одно из мероприятий 23 февраля стартует в 10:00. В это время состоится торжественное возложение цветов к Вечному огню мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ» на Корабельной набережной.
По традиции в честь Дня защитника Отечества состоится концерт. Организуют его на набережной Спортивной гавани у фонтана, программа рассчитана на час: с 16:00 до 17:00. Перед жителями и гостями Владивостока выступят творческие коллективы Тихоокеанского флота.
Безусловно, это не единственные праздничные мероприятия, часть из них готовит правительство Приморья, однако расписание и список гостей пока неизвестны. Но «Комсомолка» обязательно расскажет о других событиях.
Фейерверк 23 февраля 2024 года
В честь 23 февраля в пятницу над акваторией Амурского залива со стороны мыса Боброва будет дан артиллерийский салют.
«Артиллерийские залпы будут произведены с помощью двух гаубиц Д-30, обеспечивающих звуковое сопровождение фейерверочных выстрелов из салютных установок 2А-85. Салютная установка 2А-85 состоит из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 миллиметров», — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Первые залпы прозвучат в 22:00.
Погода во Владивостоке 23 февраля
Что касается погоды, в ночь на 23 февраля столбики термометров достигнут −11…-13°C, ветер умеренный до сильно с порывами до 15−18 метров в секунду, снег или дождь не ожидаются. Днем потеплеет до −5…-7°C, осадки также не предвидятся.