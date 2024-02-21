В Ростове врач по анализам пациента выявила заболевание у его матери. Об этом сообщил донской минздрав.
Недуг оказался наследственным. 45-летний пациент пришёл на плановый осмотр и ни на что не жаловался, но доктор заподозрила неладное. Участковый терапевт городской поликлиники № 9 Наталья Агеенко обратила внимание на показатели анализа крови, назначила дополнительные исследования. И не ошиблась — у мужчины подтвердилось генетическое заболевание, связанное с аномальным содержанием гемоглобина.
Врач порекомендовала пройти обследование и родственникам пациента: такая же патология диагностирована у его матери. Теперь оба наблюдаются у гематолога. Если бы заболевание не выявили своевременно, это могло бы привести к анемии.
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