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Белорусские ученые разработали зубную пасту в виде пленки

Белорусские специалисты создали зубную пасту в виде пленки.
Источник: Комсомольская правда

В Беларуси специалисты создали зубную пасту в виде пленку. Об этом в эфире телеканала «МИР 24» рассказал заведующий лабораторией, доктор химических наук, профессор Дмитрий Гриншпан.

Показывая, как выглядит зубная паста в виде пленки, Гриншпан рассказал, как именно ей нужно пользоваться.

— Берете сухую щетку, пластиночку и начинаете (чистить зубы. — Ред).

Он добавил, что начинает образовываться пена, как и при чистке зубов обычной зубной пастой. Заведующий лабораторией добавляет, что, почистив зубы, пленка исчезает, однако следует взять щетку и облизать ее.

— …Потому что на ней кое-что осталось, но оно вкусное.