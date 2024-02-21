Белорусские ученые разработали зубную пасту в виде пленки

В Беларуси специалисты создали зубную пасту в виде пленку. Об этом в эфире телеканала «МИР 24» рассказал заведующий лабораторией, доктор химических наук, профессор Дмитрий Гриншпан.
Показывая, как выглядит зубная паста в виде пленки, Гриншпан рассказал, как именно ей нужно пользоваться.
— Берете сухую щетку, пластиночку и начинаете (чистить зубы. — Ред).
Он добавил, что начинает образовываться пена, как и при чистке зубов обычной зубной пастой. Заведующий лабораторией добавляет, что, почистив зубы, пленка исчезает, однако следует взять щетку и облизать ее.
— …Потому что на ней кое-что осталось, но оно вкусное.