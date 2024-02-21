Полицейские помогли семейной паре из Яшкино экстренно добраться до роддома

Сотрудники ГИБДД лейтенанты полиции Руслан Попов и Семен Сухачев патрулировали улицы, когда к ним подъехал автомобиль. Водитель попросил полицейских помочь быстрее доехать до перинатального центра. Он объяснил, что у супруги начались роды, и переживал, что в городском потоке машин потеряет много времени.