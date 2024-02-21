Кемеровские полицейские помогли семейной паре из Яшкино экстренно добраться до роддома.
Сотрудники ГИБДД лейтенанты полиции Руслан Попов и Семен Сухачев патрулировали улицы, когда к ним подъехал автомобиль. Водитель попросил полицейских помочь быстрее доехать до перинатального центра. Он объяснил, что у супруги начались роды, и переживал, что в городском потоке машин потеряет много времени.
Включив световую и звуковую сигнализацию, инспекторы помогли яшкинцам доехать до больницы. По дороге они предупредили медиков, поэтому к их приезду женщину уже ждала бригада врачей. Вскоре у кузбассовцев родился ребёнок.
А в сентябре прошлого года роженица из Белова едва не родила по пути в кемеровский перинатальный центр. Доехать быстрее до роддома ей тоже помогли сотрудники ГИБДД из Кемерова.