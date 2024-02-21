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Полицейские помогли семейной паре из Яшкино экстренно добраться до роддома

Супруг рожавшей женщины попросил инспекторов помочь быстрее добраться до перинатального центра.

Кемеровские полицейские помогли семейной паре из Яшкино экстренно добраться до роддома.

Сотрудники ГИБДД лейтенанты полиции Руслан Попов и Семен Сухачев патрулировали улицы, когда к ним подъехал автомобиль. Водитель попросил полицейских помочь быстрее доехать до перинатального центра. Он объяснил, что у супруги начались роды, и переживал, что в городском потоке машин потеряет много времени.

Включив световую и звуковую сигнализацию, инспекторы помогли яшкинцам доехать до больницы. По дороге они предупредили медиков, поэтому к их приезду женщину уже ждала бригада врачей. Вскоре у кузбассовцев родился ребёнок.

А в сентябре прошлого года роженица из Белова едва не родила по пути в кемеровский перинатальный центр. Доехать быстрее до роддома ей тоже помогли сотрудники ГИБДД из Кемерова.