Семь автобусных маршрутов в Южном Бутове временно изменят с 24 февраля

Так, с 24 февраля меняются маршруты автобусов в районе Скобелевской улицы, при этом они продолжат довозить пассажиров до шести станций метро и второго Московского центрального диаметра. Автобусы № 146, 523, 877 и С53 будут курсировать через улицы Поляны, Веневскую, останавливаться у станции метро «Улица Скобелевская» и проезжать через Скобелевскую улицу. Автобусы № 967, С916 и Н8 вместо Скобелевской улицы и заезда к станции метро «Улица Скобелевская» поедут через улицы Поляны и Веневскую.