Семь автобусных маршрутов в Южном Бутове временно изменят с 24 февраля

С 24 февраля в Южном Бутове временно изменится работа наземного городского транспорта. Это необходимо для комфортных поездок пассажиров в период строительства дорожной развязки. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, изменения затронут семь маршрутов.
«Мы заботимся о том, чтобы поездки горожан всегда оставались быстрыми и комфортными, поэтому во время строительных работ корректируем трассы маршрутов. В будние дни по маршрутам, которые изменятся с 24 февраля, пассажиры совершают больше 18 тысяч поездок. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать транспортную сеть столицы», — рассказал Максим Ликсутов.
Так, с 24 февраля меняются маршруты автобусов в районе Скобелевской улицы, при этом они продолжат довозить пассажиров до шести станций метро и второго Московского центрального диаметра. Автобусы № 146, 523, 877 и С53 будут курсировать через улицы Поляны, Веневскую, останавливаться у станции метро «Улица Скобелевская» и проезжать через Скобелевскую улицу. Автобусы № 967, С916 и Н8 вместо Скобелевской улицы и заезда к станции метро «Улица Скобелевская» поедут через улицы Поляны и Веневскую.
Кроме того, появятся дополнительные короткие рейсы автобуса № 523к до станции Бутово второго Московского центрального диаметра.
Наземный городской транспорт обеспечивает удобные и быстрые поездки на всей территории столицы. Автобусы, электробусы и трамваи подвозят пассажиров к станциям метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров, а также к важным социальным, культурным и другим объектам.