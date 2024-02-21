В десятках домов Кишинёва окна станут единственным источником света: Где в столице и пригородах не будет электроэнергии

Поставщик электроэнергии «Premier Energy Distribution» сообщает о запланированных отключениях электричества в Кишиневе в среду, 21 февраля 2024.
Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:
Кишинёв, Ботаника.
бульвар Куза-Водэ ¼, 17/4, 17/5, 17/6, 17/8, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/ 10, 21/2,
ул. Независимости 21, 30 (частично),
бульвар Дачия 44/2, 44/7, 46, 46А, 50, 52/2, 54/1,
ул. Валя Кручий 1/1, ½, 2, 2/1, 2/2, 4, ⅘, 4/ 6, 5 (частично), с 9 до 13:00.
ул. Минская 25, 33А, ул. Пандурилор 40, ул. Плаюлуй 4−6, 11−37, 18−52, переулок Плаюлуй 1−7, ул. Рижская 1, 10−24, ул. Таллиннская 13 (частично), с 9:00 до 17:00.
ул. Мунчешть 123А (не бытовые) частично с 9:00 до 16:45.
ул. Мунчешть 173 (частично), ул. Аэропортная 1−11, 2−12, 34, 78, бульвар Дачия 60/6, 70, 70/1, 80/5, 87 (частично), с 13:00 до 17:00.
ул. Валя Кручий 20, 22 (частично), с 10:00 до 18:00.
Кишинёв, Бачой.
ул. Бачой, ул. Бируинца, ул. Кэлэторилор, ул. Четатя Албэ, ул. Киокю Афанасие, ул. Кишинёвская, ул. Друмул Виилор, ул. Флорилор Далбе, ул. Мэрцишор, ул. Падурилор, ул. Плопилор, ул. Скиноаса, ул. Зодиак (частично), с 9:30 до 17:00.
Кишинёв, Буюканы.
ул. Букурей 1, 1/1, ⅙, 16 (частично), ул. Иона Некулче 22 (частично), с 9:10 до 16:20.
ул. Тудора Владимиреску 22 (частично), с 9:10 до 16:20.
ул. Николае Димо 29/3, 31/1 (частично), с 9:00 до 13:00.
ул. Николае Димо 27/1, 29/1 (частично), с 13:00 до17:00.
ул. Каля Бессарабей 28 (частично), с 9:00 до 16:45.
переулок Петрикань 15 А (частично), с 9:10 до 16:20.
Кишинёв, Крикова.
ул. Петру Унгуряну 2/1 (частично) с 9:15 до 17:00.
ул. Минерилор, ул. 31 августа (частично), с 9:30 до 17:00.