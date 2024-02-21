Эксперт: Калининградская область может перетягивать туристов у Краснодарского края

Калининградская область может перетягивать туристов у Краснодарского края. Между регионами России возникает конкуренция. Такое мнение в интервью корреспонденту Калининград.Ru озвучил автор проекта «Двухметровый гид», победитель конкурса РГО «Лучший гид России» Константин Аверин.
Я смотрел статистику: в 2019 году турпоток в Краснодарский край был 19,5 миллиона человек. Это до пандемии! А у нас всего два миллиона. Нам надо поглядывать на Краснодарский край, чтобы понимать, в какую сторону мы можем вырасти. Если взять, что турпоток Краснодарского края — это некий потолок, то нам до этого потолка ещё прыгать и прыгать, и мы можем у них перетягивать.
Экскурсовод отметил, что в России возникает внутренняя конкуренция за туристов между регионами.
Надо понимать, что если раньше мы, предположим, конкурировали с Турцией, то сейчас мы будем конкурировать с Пермью и их пещерами, или с Новосибирском, который в 2023 году признали «Родиной снежных баб», или с Дагестаном, куда тоже огромный турпоток <…>. Когда приезжаешь на туристические выставки в Москве, ты видишь, что все хотят привлекать к себе внимание. Даже там, где ты и не подумал бы, что вообще может существовать туризм — там тоже его стараются продвигать. У них это, может, получается не так успешно, как у Калининградской области, но все стараются. Регионы почувствовали сладкий вкус туристических денег, поэтому надо держать руку на пульсе. Нужно понимать свои ограничения и преимущества и, соответственно, нивелировать одно и усиливать другое.
В 2023 году Калининградская область побила абсолютный рекорд по числу туристов. Регион посетили более двух миллионов человек. Выручка отелей в 2023 году выросла на 11%. Более чем на 26% увеличилась посещаемость учреждений культуры. С июня по сентябрь путешественники чаще выбирали отдых на море, а зимой — оздоровление на лечебных курортах. Губернатор Антон Алиханов отмечал, что регион перестал быть сезонным местом.