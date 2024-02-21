Эксперт: Калининградская область может перетягивать туристов у Краснодарского края

Надо понимать, что если раньше мы, предположим, конкурировали с Турцией, то сейчас мы будем конкурировать с Пермью и их пещерами, или с Новосибирском, который в 2023 году признали «Родиной снежных баб», или с Дагестаном, куда тоже огромный турпоток <…>. Когда приезжаешь на туристические выставки в Москве, ты видишь, что все хотят привлекать к себе внимание. Даже там, где ты и не подумал бы, что вообще может существовать туризм — там тоже его стараются продвигать. У них это, может, получается не так успешно, как у Калининградской области, но все стараются. Регионы почувствовали сладкий вкус туристических денег, поэтому надо держать руку на пульсе. Нужно понимать свои ограничения и преимущества и, соответственно, нивелировать одно и усиливать другое.