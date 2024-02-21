Он вернулся из боя. В Волгограде установили танк редкой модели времен ВОВ

Эта история началась ещё 17 лет назад, когда в 2007 г. в реке у пос. Майского в Советском районе Волгограда был найден танк редкой модели — Т-70Б.
На дне реки он пролежал более 60 лет, коррозия насквозь проела стенки. Тогда мало кто верил, что танк удастся восстановить, но сегодня любой желающий может увидеть его у музея-заповедника «Сталинградская битва».
Один из 40
Почему решили восстановить именно Т-70Б? Оказывается, это настоящий раритет. Т-70 представлял модель усовершенствованную, в которой на момент 1941 г. армия очень нуждалась.
Перед разработчиками стояла задача усилить вооружение машины и её силовой агрегат, для этого объединили сразу два двигателя ГАЗ-202 мощностью 70 л. с. каждый. Конструкторы работали в крайне напряжённом режиме — высшее военное руководство страны торопило, обстановка на фронте была сложная. Недостаток у новой модели тоже был — командиру экипажа, состоявшего из двух человек (в него входил ещё механик-водитель), приходилось выполнять функции наводчика и заряжающего.
В январе 1942 года Т-70 был принят на вооружение Красной армии. Его серийно выпускали на нескольких машиностроительных заводах, при этом только 40 машин были экспериментальные, с усилителем, у них лобовая броня состояла из двух частей. Вот как раз такую и нашли под Волгоградом.
За реконструкцию взялся музей-заповедник «Сталинградская битва» совместно с фондом социальных проектов «Наследие». Опыт в этом плане уже был очень большой — достаточно вспомнить восстановление легендарного боевого катера БК-31, поднятого со дна Волги.
— Работы оказались сложными, — рассказал специалист по реставрации Т-70 Михаил Калашников. — Недостающие детали пришлось искать по всей стране, использовались и заводские чертежи — что могли, изготавливали сами. А вот гусеницы удалось найти оригинальные.
— В ходе работ была заменена ходовая часть, все навесные элементы, — говорит исп. директор фонда социальных проектов «Наследие» Анна Журавлёва. — Танк очистили, загрунтовали, покрасили. На восстановительные работы потребовалось 1,8 млн руб.
«Мы не теряем надежды»
Сейчас танк, установленный перед музеем 21 февраля 2024 года, выглядит так, как будто он недавно сошёл с заводского конвейера. Эту часть истории удалось вернуть из небытия. Но главный вопрос, касающийся погибших членов экипажа, остаётся открытым, и это самая сложная часть любых поисковых работ.
— В танке были найдены останки двух членов экипажа, но именных медальонов или документов, предметов, по которым можно было установить личности павших бойцов, обнаружено не было, — говорит Анна Журавлёва. — К сожалению, не удалось установить и обстоятельства гибели боевой машины — двигатель был сильно искорёжен, его номер не сохранился.
Исследовательские работы в этом плане всё равно продолжаются, возможно, со временем удастся найти архивные документы, проливающие свет на события Сталинградской битвы под Майским. Осложняется всё ещё и тем, что когда останки пролежали под водой столь длительное время, то потом в случае необходимости невозможно сделать даже анализ ДНК — время стирает и эти следы.
Однако вспомним — поисковикам удалось восстановить имена пяти из 11 членов экипажа БК-31 и даже найти родственников троих из них. Для восстановления связи времён, для того, чтобы вспомнить всех поимённо, и проделывается вся колоссальная работа.
— Мы пятый год ведём поиск родственников бойцов, погибших в БК-31, — говорит Анна Журавлёва. — Возможно, кто-то сможет в этом помочь, а кто-то и узнает своих родных. Все данные можно найти на сайте фонда «Наследие», там есть специальная вкладка «Проект “Бронекатер”, на ней вся информация, описание, фото. Мы не теряем надежды!