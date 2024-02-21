Он вернулся из боя. В Волгограде установили танк редкой модели времен ВОВ

Перед разработчиками стояла задача усилить вооружение машины и её силовой агрегат, для этого объединили сразу два двигателя ГАЗ-202 мощностью 70 л. с. каждый. Конструкторы работали в крайне напряжённом режиме — высшее военное руководство страны торопило, обстановка на фронте была сложная. Недостаток у новой модели тоже был — командиру экипажа, состоявшего из двух человек (в него входил ещё механик-водитель), приходилось выполнять функции наводчика и заряжающего.