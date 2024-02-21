Три новые школы и пять детских садов появятся в Екатеринбурге

Построят две школы на 1 350 мест каждая и детсад на 350 мест. После этого возведут школу на 1 500 мест и еще один детсад на 350 мест.
«Масштабный проект развития Верх-Исетского района будет реализован в 4 этапа. В границах набережной Верх-Исетского пруда, продолжения улицы Татищева, Крауля, Юрия Исламова и проезда от улицы Татищева до улицы Малый Конный полуостров планируется построить 3 школы и 2 детских сада», — сообщает Е1, ссылаясь на администрацию Екатеринбурга.
Также в мэрии запланировали построить и детский сад в Кировском районе. Вокруг него будут дома и ТРЦ на две тысячи квадратных метров. В администрации сообщают, что все проекты межевания получили одобрение на общественных обсуждениях.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на Уктусе построят большую школу на тысячу детей и детсад на 350 мест. Они появятся в пределах улиц Просторная, Рощинская и Молодогвардейцев.