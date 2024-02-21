Сергей Цивилев осмотрел объекты Южно-Кузбасской ГРЭС в Калтане

Губернатор Кемеровской области провёл очередное заседание штаба по урегулированию ситуации на Южно-Кузбасской ГРЭС (входит в Группу «Мечел») в Калтане, где в начале года произошла коммунальная авария и давно были экологические проблемы. Сейчас на станцию командированы почти 70 сотрудников «Мечела».
«За прошедший месяц специалисты сделали действительно много, это подтверждают и сообщения жителей в социальных сетях. Несмотря на понижение температуры, жалоб на отопление от населения нет. Но мы ещё находимся в начале пути, активно продолжаем работу по улучшению ситуации», — подчеркнул Сергей Цивилев.
На станции улучшили котельное оборудование: в работе постоянно находятся четыре котлоагрегата, один — в резерве. Станция теперь работает стабильно и подаёт воду потребителям нормативной температуры. Также сотрудники приступили к ремонту мельниц и дутьевых вентиляторов, отдельно контролируется качество угля и топочного мазута.
По словам властей, штаб будет действовать в прежнем режиме до полного урегулирования работы станции.