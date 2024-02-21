Сергей Цивилев осмотрел объекты Южно-Кузбасской ГРЭС в Калтане

«За прошедший месяц специалисты сделали действительно много, это подтверждают и сообщения жителей в социальных сетях. Несмотря на понижение температуры, жалоб на отопление от населения нет. Но мы ещё находимся в начале пути, активно продолжаем работу по улучшению ситуации», — подчеркнул Сергей Цивилев.