Женщины-комики и салют на набережной: куда сходить на День защитника Отечества 23 февраля 2024 в Самаре

День, посвященный сильной половине человечества, будет не только выходным, но еще и богатым на различные тематические мероприятия. Рассказываем, куда сходить в Самаре в Lень защитника Отечества 23 февраля 2024 года.
Во сколько будет салют на набережной в Самаре 23 февраля 2024.
В 21.00 на набережной Волги пройдет световое представление, которое продлится 20 минут. За это время прозвучат 30 залпов из гаубиц, также в небо выпустят около 350 фейерверков из установок «Вега» и «Ассоль».
КОНЦЕРТЫ И ВЕЧЕРИНКИ 23 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.
«Громыка».
Когда: 23 февраля, 19.00.
Где: No Name Bar (ул. Бр. Коростелевых, 170).
Билеты: 1200−2200 ₽
В Самаре выступит квинтет из Петрозаводска «Громыка». Это новый проект участников группы «Револьер». Сами музыканты определили свой музыкальный стиль как «тяжелый психоделический твист». Концерт 12+.
«Женский стендап».
Когда: 23 февраля, 19.00.
Где: МТЛ «Арена» (ул. Советской Армии, 253а).
Билеты: 1500−7500 ₽
Самые сильные юмористки страны спешат в Самару, чтобы повеселить мужчин в их праздник. На сцену выйдут участницы популярного шоу на ТНТ «Женский стендап» (18+).
День защитника Отечества в «Максимилиансе».
Когда: 23 февраля.
Где: ресторан «Максимилианс» (Московское шоссе, 4 стр. 15).
Билеты: 350 ₽
Всех гостей ресторана в этот вечер встретит самый очаровательный десант. В программе также танцы до упаду и концерт кавер-группы «Blackberry». Вечеринка строго 18+.
СПЕКТАКЛИ 23 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.
«Любовь и голуби».
Когда: 23 февраля, 18.00.
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
Билеты: 1200−3500 ₽
Несколько неожиданно в День защитника Отечества в филармонии покажут лирическую комедию «Любовь и голуби» (12+). В главных ролях всеми любимые артисты — Михаил Жигалов, Мария Голубкина, Анатолий Журавлев и другие.
«Красное вино победы».
Когда: 23 февраля, 18.00.
Где: театр «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231).
Билеты: 400−800 ₽
Госпиталь. Весна 1945 года. Раненые солдаты пытаются хоть как-то скрасить свое положение. Каков человек, вырванный из активной борьбы, искалеченный, взглянувший смерти в лицо и чудом оставшийся в живых? Бойцы, томясь в госпитале, страдая от неподвижности, от зудящих под гипсом ран, испытывают противоречивые чувства. Спектакль 12+.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ 23 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.
Выставка «Ко Дню Великой Победы».
Когда: 23 февраля, 10.00.
Где: Самарский драмтеатр (пл. Чапаева, 1).
Билеты: бесплатно.
К празднику театр драмы подготовил выставку «Ко Дню Великой Победы» (6+). Экспозиция расскажет о работе театра в годы Великой Отечественной войны (1941−1945) и о спектаклях, посвященных подвигу российской армии и народа в военное время.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ 23 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.
Лекция о женщинах на войне.
Когда: 22 февраля, 10.00.
Где: Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120).
Билеты: 200 ₽
Музей Эльдара Рязанова приглашает на необычную лекцию под названием «Феномен массового участия советских женщин в Великой Отечественной войне» (12+). Историк Ирина Янцен расскажет, было ли это случайностью или закономерным процессом.
КИНО 23 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.
Когда: 23 февраля, весь день.
Где: все кинотеатры Самары.
Билеты: от 190 ₽
В День защитника Отечества в кино можно посмотреть только вышедший в прокат фильм «Командир» (16+). Лента повествует о захвате детей в заложники в 1988 году во Владикавказе. Спасти 32 маленьких заложника должен Геннадий Зайцев…