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Женщины-комики и салют на набережной: куда сходить на День защитника Отечества 23 февраля 2024 в Самаре

Публикуем полную программу мероприятий на 23 февраля 2024 года в Самаре, куда сходить и сколько это стоит.
Источник: Комсомольская правда

День, посвященный сильной половине человечества, будет не только выходным, но еще и богатым на различные тематические мероприятия. Рассказываем, куда сходить в Самаре в Lень защитника Отечества 23 февраля 2024 года.

Во сколько будет салют на набережной в Самаре 23 февраля 2024.

В 21.00 на набережной Волги пройдет световое представление, которое продлится 20 минут. За это время прозвучат 30 залпов из гаубиц, также в небо выпустят около 350 фейерверков из установок «Вега» и «Ассоль».

КОНЦЕРТЫ И ВЕЧЕРИНКИ 23 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.

«Громыка».

Когда: 23 февраля, 19.00.

Где: No Name Bar (ул. Бр. Коростелевых, 170).

Билеты: 1200−2200 ₽

В Самаре выступит квинтет из Петрозаводска «Громыка». Это новый проект участников группы «Револьер». Сами музыканты определили свой музыкальный стиль как «тяжелый психоделический твист». Концерт 12+.

«Женский стендап».

Когда: 23 февраля, 19.00.

Где: МТЛ «Арена» (ул. Советской Армии, 253а).

Билеты: 1500−7500 ₽

Самые сильные юмористки страны спешат в Самару, чтобы повеселить мужчин в их праздник. На сцену выйдут участницы популярного шоу на ТНТ «Женский стендап» (18+).

День защитника Отечества в «Максимилиансе».

Когда: 23 февраля.

Где: ресторан «Максимилианс» (Московское шоссе, 4 стр. 15).

Билеты: 350 ₽

Всех гостей ресторана в этот вечер встретит самый очаровательный десант. В программе также танцы до упаду и концерт кавер-группы «Blackberry». Вечеринка строго 18+.

СПЕКТАКЛИ 23 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.

«Любовь и голуби».

Когда: 23 февраля, 18.00.

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).

Билеты: 1200−3500 ₽

Несколько неожиданно в День защитника Отечества в филармонии покажут лирическую комедию «Любовь и голуби» (12+). В главных ролях всеми любимые артисты — Михаил Жигалов, Мария Голубкина, Анатолий Журавлев и другие.

«Красное вино победы».

Когда: 23 февраля, 18.00.

Где: театр «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231).

Билеты: 400−800 ₽

Госпиталь. Весна 1945 года. Раненые солдаты пытаются хоть как-то скрасить свое положение. Каков человек, вырванный из активной борьбы, искалеченный, взглянувший смерти в лицо и чудом оставшийся в живых? Бойцы, томясь в госпитале, страдая от неподвижности, от зудящих под гипсом ран, испытывают противоречивые чувства. Спектакль 12+.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ 23 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.

Выставка «Ко Дню Великой Победы».

Когда: 23 февраля, 10.00.

Где: Самарский драмтеатр (пл. Чапаева, 1).

Билеты: бесплатно.

К празднику театр драмы подготовил выставку «Ко Дню Великой Победы» (6+). Экспозиция расскажет о работе театра в годы Великой Отечественной войны (1941−1945) и о спектаклях, посвященных подвигу российской армии и народа в военное время.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ 23 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.

Лекция о женщинах на войне.

Когда: 22 февраля, 10.00.

Где: Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120).

Билеты: 200 ₽

Музей Эльдара Рязанова приглашает на необычную лекцию под названием «Феномен массового участия советских женщин в Великой Отечественной войне» (12+). Историк Ирина Янцен расскажет, было ли это случайностью или закономерным процессом.

КИНО 23 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.

Когда: 23 февраля, весь день.

Где: все кинотеатры Самары.

Билеты: от 190 ₽

В День защитника Отечества в кино можно посмотреть только вышедший в прокат фильм «Командир» (16+). Лента повествует о захвате детей в заложники в 1988 году во Владикавказе. Спасти 32 маленьких заложника должен Геннадий Зайцев…

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