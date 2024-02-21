19-летнюю иностранку оштрафовали в Казахстане за книги в поезде

Как сообщается на официальном сайте ведомства, правонарушение установили сотрудники линейного отдела полиции на станции Турксиб.
«В ходе проведения рейдовых мероприятий у одной из пассажирок поезда сообщением “Бишкек — Самара” выявлен факт хранения и перевозки запрещенной религиозной литературы на территории Республики Казахстан», — отметили в ДП на транспорте.
Религиоведческая экспертиза показала, что изъятая литература запрещена на территории Республики Казахстан.
В отношении правонарушительницы составили административный материал.
Решением Меркенского районного суда Жамбылской области иностранку привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 70 МРП (258 440 тенге).
Ранее сообщалось, какое наказание предусмотрено в Казахстане за незаконное распространение религиозной литературы или иных материалов религиозного содержания. То же самое касается и нелегального ввоза в страну, изготовления или издания подобной литературы. Как отмечалось, чтобы заниматься деятельностью по распространению или изданию религиозной литературы, необходимо иметь официальное разрешение.