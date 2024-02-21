19-летнюю иностранку оштрафовали в Казахстане за книги в поезде

Ранее сообщалось, какое наказание предусмотрено в Казахстане за незаконное распространение религиозной литературы или иных материалов религиозного содержания. То же самое касается и нелегального ввоза в страну, изготовления или издания подобной литературы. Как отмечалось, чтобы заниматься деятельностью по распространению или изданию религиозной литературы, необходимо иметь официальное разрешение.