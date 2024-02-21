Беспилотники в Приморском крае: летать можно, но недалеко и невысоко

Всем без исключения жителям Приморья разрешили использование беспилотников массой до 30 килограммов, к которым относятся абсолютно все популярные аппараты. Но запускать их можно только в дневное время и в пределах прямой видимости. То есть, загонять квадрокоптер за горизонт, скалу или лес, управляя им по видеосвязи, нельзя. Интересно, правда, кто это будет контролировать.