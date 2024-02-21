Беспилотники в Приморском крае: летать можно, но недалеко и невысоко

Уже совсем скоро в Приморье придет весна, в полной мере раскрывая невероятные пейзажи нашего края. Нависающие над морем скалистые обрывы, острова и лазурь бескрайнего моря лучше всего разглядывать с высоты птичьего полета. А помогали это сделать беспилотники, оснащенные хорошими видеокамерами. Пожалуй, каждый уважающий турист имел в багажнике автомобиля рюкзачок с легким «квадриком». «Комсомольская правда — Владивосток» рассказывает о том, как сейчас можно использовать беспилотные аппараты в Приморье.
Правила использования дронов и квадрокоптеров в Приморском крае в 2024 году
В феврале прошлого года губернатор Приморья подписал постановление, которое запретило частным лицам использование беспилотников на территории края. Впрочем, аналогичные постановления вышли, наверное, во всех регионах страны.
Однако в новом летнем сезоне приморские туристы снова смогут сделать снимки с высоты — в постановления внесли изменения, разрешившее использование БПЛА. Правда, с некоторыми ограничениями и условиями.
В пределах прямой видимости и не выше 150 метров.
Всем без исключения жителям Приморья разрешили использование беспилотников массой до 30 килограммов, к которым относятся абсолютно все популярные аппараты. Но запускать их можно только в дневное время и в пределах прямой видимости. То есть, загонять квадрокоптер за горизонт, скалу или лес, управляя им по видеосвязи, нельзя. Интересно, правда, кто это будет контролировать.
Установлены ограничения по высоте полетов — не выше 150 метров над поверхностью земли или воды. На удалении более двух километров от объектов транспортной инфраструктуры, объектов энергетики и ЖКХ можно совершать полеты на высотах до 100 метров.
Праздник коптером не снять
При этом запрещены полеты в диспетчерских зонах аэродромов гражданской авиации, районов аэродромов государственной и экспериментальной авиации, запретных зонах и зонах, ограниченных для полетов, над местами проведения охранных мероприятий, установленных законом «О государственной охране», публичных и спортивных массовых мероприятий.
Что нужно для полетов в Приморье?
Постановление правительства РФ № 625 от 25.05.2019 года требует от владельцев беспилотников, массой от 150 граммов до 30 килограммов, ставить аппараты на государственный учет. Сделать это нужно в течение 10 дней с момента покупки или ввоза в страну.
Для регистрации нужно направить в федеральное агентство воздушного транспорта по обычной или электронной почте, через Госуслуги или на специальном портале регистрации беспилотных воздушных судов.
В заявлении нужно указать информацию о себе: фамилию, имя и отчество и дату рождения, номер телефона и адрес электронной почты, паспортные данные, номер СНИЛС и место жительства, и сведения об аппарате — его массу, производителя, наименование, серийный номер, количество и тип двигателей.
А непосредственно перед полетом нужно получить разрешение на него в администрации того муниципального образования, где предполагается покорять небо.
А могут и запретить летать
Постановление губернатора Приморья предусматривает, что полеты беспилотников на территории края могут быть запрещены по требованию Федеральной службы охраны для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов.