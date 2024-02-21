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Авиаперевозчик возобновил перелеты из Сочи в Актау

Авиакомпания SCAT возобновила перелеты из Сочи в казахстанский Актау и в обратном направлении. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Аэродинамика».
Источник: Аэропорт Сочи


Полеты будут выполняться по вторникам и пятницам на самолетах Bombardier CRJ200, рассчитанных на 50 пассажирских мест.

«Авиакомпания SCAT на протяжении пяти лет с 2015 по 2019 годы выполняла регулярные рейсы на российский курорт из Астаны и Актау. Также ранее рейсы из Актау в Сочи выполнялись в зимнем сезоне 2022−2023 годов», — говорится в сообщении.

Продолжительность полета составит 1 час 40 минут. Разница во времени между Актау и Сочи составляет 2 часа.

Анастасия Донскова.