Авиаперевозчик возобновил перелеты из Сочи в Актау



Полеты будут выполняться по вторникам и пятницам на самолетах Bombardier CRJ200, рассчитанных на 50 пассажирских мест.



«Авиакомпания SCAT на протяжении пяти лет с 2015 по 2019 годы выполняла регулярные рейсы на российский курорт из Астаны и Актау. Также ранее рейсы из Актау в Сочи выполнялись в зимнем сезоне 2022−2023 годов», — говорится в сообщении.



Продолжительность полета составит 1 час 40 минут. Разница во времени между Актау и Сочи составляет 2 часа.



Анастасия Донскова.