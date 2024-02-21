Боксер из Узбекистана перешел под флаг казахстанской сборной

Аман Конысбеков, выступающий в весовой категории до 71 килограмма, является обладателем бронзовой медали чемпионата Узбекистана прошлого года. В полуфинале тех соревнований боксер встречался с чемпионом мира Асадхуджой Муйдинхужаевым. Решением судей тогда было зафиксировано поражение Конысбекова.