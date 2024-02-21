В Екатеринбурге запретят парковку на улице Фронтовых бригад

В Екатеринбурге на Эльмаше запретят парковку. Ограничения введут на улице Фронтовых бригад. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Работы по установке новых знаков запланированы на март 2024 года. На участке от улицы Электриков до улицы Старых Большевиков появятся знаки «Остановка запрещена» вместе с табличками «Работает эвакуатор».
— Нововведение позволит увеличить пропускную способность дорог и обеспечить бесперебойность работы общественного транспорта, — пояснили в администрации Екатеринбурга.
Комитет по транспорту заранее предупреждает водителей об этих изменениях. Автолюбителей просят помнить о необходимости соблюдать правила дорожного движения.