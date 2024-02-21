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В Екатеринбурге запретят парковку на улице Фронтовых бригад

Новые знаки установят в марте.
Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на Эльмаше запретят парковку. Ограничения введут на улице Фронтовых бригад. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Работы по установке новых знаков запланированы на март 2024 года. На участке от улицы Электриков до улицы Старых Большевиков появятся знаки «Остановка запрещена» вместе с табличками «Работает эвакуатор».

— Нововведение позволит увеличить пропускную способность дорог и обеспечить бесперебойность работы общественного транспорта, — пояснили в администрации Екатеринбурга.

Комитет по транспорту заранее предупреждает водителей об этих изменениях. Автолюбителей просят помнить о необходимости соблюдать правила дорожного движения.