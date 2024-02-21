Жителя Анжеро-Судженска накажут за то, что он избивал 8-летнего пасынка

Как сообщают кузбасские следователи, в Анжеро-Судженске возбудили дело в отношении ранее судимого 36-летнего мужчины, который систематически избивал пасынка.
По версии следствия, с мая 2023 года по февраль 2024 года обвиняемый бил 8-летнего ребёнка руками, ногами и табуретом по различным частям тела и другими способами принял ему физическую боль и нравственные страдания. Об истязании мальчика в правоохранительные органы сообщила его мать.
Фигуранта задержали и предъявили обвинение. На допросе следователю мужчина признался, что действительно бил мальчика. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ребёнка изъяли из семьи и передали в социальное учреждение. Следователи установят, в каких условиях он жил и воспитывался, а также проверят должностных лиц органов системы профилактики.