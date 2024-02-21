Жителя Анжеро-Судженска накажут за то, что он избивал 8-летнего пасынка

По версии следствия, с мая 2023 года по февраль 2024 года обвиняемый бил 8-летнего ребёнка руками, ногами и табуретом по различным частям тела и другими способами принял ему физическую боль и нравственные страдания. Об истязании мальчика в правоохранительные органы сообщила его мать.