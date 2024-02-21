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Юные шпажистки из Узбекистана стали бронзовыми призерами чемпионата Азии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шпажистки из Узбекистана завоевали бронзовые медали на чемпионате Азии по фехтованию в юниорской категории, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, вчера в Бахрейне завершился чемпионат Азии по фехтованию в юниорской категории. В командной программе наши соотечественницы Санам Назарова, Мухлисахон Рахмонова, Мадинабону Мансурова и Алина Халилова завоевали бронзовые медали.

Команда из Узбекистана сначала обыграла представительниц Омана, а затем в четвертьфинале одолели команду из Сингапура. Однако, в полуфинале уступили южнокорейским шпажисткам.

Таким образом узбекские фехтовальщицы завершили континентальное первенство на третьем месте.

Напомним, саблистка из Узбекистана впервые завоевала медаль на Кубке мира среди взрослых.