Спят в берушах и живут в дыму краснодарцы после запуска обновленной котельной

«На реконструкцию котельной потратили около 200 млн рублей. Но для жильцов, соседствующих рядом с ней, жизнь просто невыносима. Она работает громче, чем ночной клуб, и мешает всем спать», — рассказали в региональном отделении Общероссийского народного фронта, куда за помощью обратились горожане, измученные таким соседством.