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Спят в берушах и живут в дыму краснодарцы после запуска обновленной котельной

Сон жильцов дома возле шумной котельной в центре Краснодара на улице Октябрьской нарушен — после реконструкции старая котельная невыносимо шумит, а периодически местность заволакивает дымом, да так, что не открыть окна.
Источник: KrasnodarMedia.su

«На реконструкцию котельной потратили около 200 млн рублей. Но для жильцов, соседствующих рядом с ней, жизнь просто невыносима. Она работает громче, чем ночной клуб, и мешает всем спать», — рассказали в региональном отделении Общероссийского народного фронта, куда за помощью обратились горожане, измученные таким соседством.

Как сообщает «Коммерсант», с 1969 года по этому адресу находилась котельная, которую из-за сильного износа подвергли реконструкции.

В январе 2024 года ввели в эксплуатацию новую котельную, оснащенную современным энергоэффективным оборудованием на природном газе. От нее теплоснабжение подается в три десятка домов и 10 соцучреждений кубанской столицы.

Однако, для жителей домов, расположенных поблизости к котельной, жизнь превратилась в кошмар — от котельной идет постоянный шума, которые жильцы домов слышат круглосуточно.

Местные жители рассказывают, что ночью могут спать лишь используя беруши или включая телевизор. Помимо этого, вероятно в периоды интенсивной работы котельной в воздухе появляется густой дым.

Заместитель руководителя регионального отделения «Народного фронта» в Краснодарском крае Федор Геращенко отметил, что это место в центре Краснодара стало похоже на промзону. Труба котельной — ниже уровня верхних этажей близлежащего дома, и в холода пар «застилает» окна жильцам девятого этажа.

По его словам, в настоящее время местные жители готовятся провести экспертизу для измерения уровня шума и планируют организовать встречу с представителями местных теплосетей и городской администрации, чтобы обсудить возникшую проблему.

Местные жители говорят, что новую котельную запустили без соблюдения требуемой санитарно-защитной зоны в 300 метров.

Жильцы рассказывают, что уже обращались за помощью в Роспотребнадзор, Ростехнадзор и городскую администрацию, но получили ответы об отсутствии вреда и оснований для проведения проверки.

ЖКХ