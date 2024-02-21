Спят в берушах и живут в дыму краснодарцы после запуска обновленной котельной

«На реконструкцию котельной потратили около 200 млн рублей. Но для жильцов, соседствующих рядом с ней, жизнь просто невыносима. Она работает громче, чем ночной клуб, и мешает всем спать», — рассказали в региональном отделении Общероссийского народного фронта, куда за помощью обратились горожане, измученные таким соседством.
Как сообщает «Коммерсант», с 1969 года по этому адресу находилась котельная, которую из-за сильного износа подвергли реконструкции.
В январе 2024 года ввели в эксплуатацию новую котельную, оснащенную современным энергоэффективным оборудованием на природном газе. От нее теплоснабжение подается в три десятка домов и 10 соцучреждений кубанской столицы.
Однако, для жителей домов, расположенных поблизости к котельной, жизнь превратилась в кошмар — от котельной идет постоянный шума, которые жильцы домов слышат круглосуточно.
Местные жители рассказывают, что ночью могут спать лишь используя беруши или включая телевизор. Помимо этого, вероятно в периоды интенсивной работы котельной в воздухе появляется густой дым.
Заместитель руководителя регионального отделения «Народного фронта» в Краснодарском крае Федор Геращенко отметил, что это место в центре Краснодара стало похоже на промзону. Труба котельной — ниже уровня верхних этажей близлежащего дома, и в холода пар «застилает» окна жильцам девятого этажа.
По его словам, в настоящее время местные жители готовятся провести экспертизу для измерения уровня шума и планируют организовать встречу с представителями местных теплосетей и городской администрации, чтобы обсудить возникшую проблему.
Местные жители говорят, что новую котельную запустили без соблюдения требуемой санитарно-защитной зоны в 300 метров.
Жильцы рассказывают, что уже обращались за помощью в Роспотребнадзор, Ростехнадзор и городскую администрацию, но получили ответы об отсутствии вреда и оснований для проведения проверки.