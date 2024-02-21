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Горвласти — о ремонте сгоревшего дома на Артиллерийской: «Мы подходим к концу»

По словам главы администрации, режим ЧС будет снят только тогда, когда дом будет подключен ко всем системам жизнеобеспечения.
Источник: Новый Калининград

Ремонт сгоревшего дома на улице Артиллерийской, из-за которого в марте прошлого года в Калининграде был введен режим ЧС, находится на завершающем этапе. Об этом «Новому Калининграду» сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

Я считаю, что там мы подходим уже к концу. Там ведутся ремонтные работы. Мы денежные средства перечислили Фонду капитального ремонта, который является заказчиком по ремонту крыши, подключению дома к коммуникациям и ремонту общедомового имущества.

Елена Дятлова

Дятлова добавила, что городом также были выделены средства на ремонт муниципальных квартир.

Планируем заслушать ситуацию по дому на комиссии по ЧС при администрации Калининграда, она пройдет 5 марта. Режим ЧС будет снят только тогда, когда дом будет подключен ко всем системам жизнеобеспечения.

Елена Дятлова

Пожар в доме № 36−38 на улице Артиллерийской произошел 18 марта 2023 года. Спустя два дня в Калининграде в связи с этим был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Калининграда по статье «Халатность».

На ремонт в мае того же года выделяли 47,8 млн рублей, в сентябре дополнительно выделили еще 40 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен был разработать проектно-сметную документацию, отремонтировать крышу, подвальные помещения, подъезды, фасад, лестничные клетки, коридоры и сети.