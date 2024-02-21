В Новосибирской области Госавтоинспекция нашла 5 неисправных школьных автобусов

— Всего автоинспекторами было проверено 630 единиц транспортных средств, из них было выявлено 5 школьных автобусов с техническими неисправностями. За нарушение административного законодательства к административной ответственности привлечено 4 водителя и 4 должностных лица, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.