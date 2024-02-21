В Новосибирской области Госавтоинспекция нашла 5 неисправных школьных автобусов

В Новосибирской области Госавтоинпекция нашла 5 неисправных школьных автобусов.
Как сообщили в ведомстве, с 12 по 16 февраля совместно с представителями Ространснадзора и Министерства образования Новосибирской области проводилось мероприятие, в рамках которого были проверены школьные автобусы.
— Всего автоинспекторами было проверено 630 единиц транспортных средств, из них было выявлено 5 школьных автобусов с техническими неисправностями. За нарушение административного законодательства к административной ответственности привлечено 4 водителя и 4 должностных лица, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
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Максим ЩЕГОЛЬКОВ.