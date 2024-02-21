Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Весна в Хабаровском крае заблудилась в сугробах

Между тем до конца календарной зимы остается ровно неделя.
Сейчас в Ричмонде: -1° 3 м/с 86% 768 мм рт. ст. +3°
Источник: Хабаровский край сегодня

Февраль неумолимо движется к концу, хотя у него в этом году и лишний день прибавился, но морозы в Хабаровском крае нисколько не ослабевают. Ощущение, что весна еще где-то далеко в пути, а, может, она и вовсе заблудилась в сугробах.

Самые сильные морозы 22 февраля ожидаются в Чегдомыне и Комсомольске-на-Амуре, на рассвете столбик термометра там опустится до −30…-32 градусов, днем поднимется до −15…-17 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.

В селе имени Полины Осипенко ночью −29…-31 градус, днем −12…-14, в Николаевске-на-Амуре ночной фон температур — 26…-28, дневной −16…-18 градусов. В Чумикане в темное время суток −25…-27, в светлое −17…-19 градусов. В Охотске и Троицком ночью −24…-26, днем −13…-15 градусов. В Аяне ночью −22…-24, днем −15…-17 градусов, в Советской Гавани ночью такие же температуры, днем теплее −10…-12 градусов.

На юге края пока тоже не очень чувствуется весна. В Бикине ночной фон −22…-24, дневной −9…-11 градусов, в Вяземском ночью −19…-21, днем −11…-13 градусов. В Хабаровске 22 февраля, в четверг ночью воздух остынет до −20…-22 градусов, днем прогреется до −12…-14, и при этом останется свежий ветер, порывами до 15−18 метров в секунду.

В прежние времена люди в это время начинали беспокоиться, запасы продуктов подходили к концу, поэтому приходилось докупать еду. Цены на провизию резко росли вверх. Времена меняются, а тенденции остаются! У наших продавцов тоже есть привычка переписывать ценники в сторону больших цифр к концу зимы.