Весна в Хабаровском крае заблудилась в сугробах

Февраль неумолимо движется к концу, хотя у него в этом году и лишний день прибавился, но морозы в Хабаровском крае нисколько не ослабевают. Ощущение, что весна еще где-то далеко в пути, а, может, она и вовсе заблудилась в сугробах.