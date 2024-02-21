Порядка 8 тысяч человек болеют сезонными инфекциями в Хабаровском крае

Хабаровский край вышел на плато по заболеваемости сезонными вирусными инфекциями. Резкого ухудшения ситуации, несмотря на ряд прогнозов, не произошло, сообщила «АиФ-Дальинформ» пресс-секретарь краевого управления Роспотребнадзора Анастасия Судакова.
Как рассказала специалист, уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 на этой неделе снизился на 6% по сравнению с предшествующей. Хабаровчане болеют равномерно во всех возрастных категориях. На карантин закрыты 14 классов в 10 школах, а также 26 групп в 21 детском саду. При этом ни одно учреждение не прекратило работу полностью.
«По состоянию на сегодняшний день в крае зафиксировано случаев 8195 заболевания. Ситуация остаётся стабильной и подконтрольной, уровень ОРВИ находится на 42% ниже эпидемического порога. Резкого падения числа инфицированных граждан не наблюдается, но и рост тоже не прослеживается», — поделилась статистикой Судакова.
Несмотря на спокойную обстановку, пресс-секретарь Роспотребнадзора призвала хабаровчан помнить о мерах профилактики. Чтобы предотвратить инфицирование, необходимо соблюдать личную гигиену, а если уже подхватил вирус — носить медицинские маски, избегать мест массового скопления людей и обращаться за помощью к лечащему врачу.