Порядка 8 тысяч человек болеют сезонными инфекциями в Хабаровском крае

Как рассказала специалист, уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 на этой неделе снизился на 6% по сравнению с предшествующей. Хабаровчане болеют равномерно во всех возрастных категориях. На карантин закрыты 14 классов в 10 школах, а также 26 групп в 21 детском саду. При этом ни одно учреждение не прекратило работу полностью.