Дома в центре Волгограда отрезали от газа из-за угрозы для жизни

Жители домов в Центральном районе Волгограда пожаловались на внезапные отключения газа. Трубы с голубым топливом обрезали на Комсомольской, 8 после проверки дымоходов и вентканалов. Эксплуатацию газового оборудования с нарушениями посчитали угрозой для жизни.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru жильцы, на доме повесили акт проверки компании «Волговент», в котором указано, что многие жильцы дома установили принудительные вытяжки, несколько дымоходов не имеют карманов для чистки, есть и другие нарушения. Плюс к этому в некоторые квартиры проверяющие, по их словам, попасть не смогли.
Так что газ в доме перекрыли, вырезав куски стояков, для безопасности самих жителей. Люди не могут ни приготовить еду, ни искупаться. Такие же жалобы на проспекте Ленина, 20. С другой стороны в городе немало случаев, когда угарный газ уносит жизни людей.
Восстановят подачу голубого топлива только после устранения нарушений. Когда это произойдет, неизвестно. Точные сроки законодательство не устанавливает. Обычно в таких случаях жильцы сидят без газа около недели.