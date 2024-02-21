Дома в центре Волгограда отрезали от газа из-за угрозы для жизни

Так что газ в доме перекрыли, вырезав куски стояков, для безопасности самих жителей. Люди не могут ни приготовить еду, ни искупаться. Такие же жалобы на проспекте Ленина, 20. С другой стороны в городе немало случаев, когда угарный газ уносит жизни людей.